Dos hermanos oriundos de Virginia fueron arrestados después de que un policía fuera de servicio los escuchó mientras supuestamente discutían sus planes para asesinar a agentes de inmigración, informó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos el miércoles.

John Wilson Bennett y Mark Booth Bennett, ambos ciudadanos estadounidenses, fueron arrestados a finales de la semana pasada bajo sospecha de que planeaban llevar a cabo ataques contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), anunció el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

El DHS abrió a una investigación el 17 de noviembre en conjunto con el Departamento de Policía de Virginia Beach después de que un policía de Norfolk, Virginia, reportó que había escuchado a los hermanos mientras presuntamente discutían sus planes para "matar a agentes de policía y del ICE".

También se escuchó a Mark Bennett mientras supuestamente decía que viajaría a Las Vegas para reunirse con otras personas con el objetivo de comprar armas de fuego y llevar a cabo los ataques, destacó el comunicado del DHS.

Añadió que Mark Bennett fue arrestado el 19 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Norfolk, desde donde se disponía a viajar rumbo a Las Vegas. Su hermano, John Bennett, subdirector de la Escuela Secundaria Kempsville, fue arrestado horas más tarde en Virginia Beach.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) realizan un arresto durante un operativo matutino en Park Ridge, Illinois, el viernes 19 de septiembre de 2025. Foto: AP

Acusan a hermanos de asociación delictuosa

Ambos fueron acusados de "asociación delictuosa para causar lesiones dolosas", según los registros judiciales.

"Es escalofriante que un ser humano, y mucho menos alguien dedicado a la educación de los niños, haya planeado emboscar y asesinar a agentes del ICE --ofreciendo detalles tan específicos como conseguir un fusil de alto calibre capaz de perforar los chalecos antibalas de las fuerzas policiales", señaló la subsecretaria de asuntos públicos del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

De momento no se pudo contactar a los hermanos ni a sus abogados para obtener comentarios. Durante una audiencia celebrada la semana pasada en un tribunal de Virginia Beach, sus abogados aseguraron que todo eran rumores y que los hermanos no representaban una amenaza para la comunidad, según Virginia 13 News Now. Añadieron que Mark Bennett viajaba a Las Vegas para asistir a una carrera de Fórmula uno cuando fue detenido en el aeropuerto de Norfolk, según el medio noticioso.

Los hermanos fueron liberados y se les ordenó permanecer en confinamiento domiciliario supervisado hasta la fecha del juicio, según Virginia 13 News Now.

El comunicado de McLaughlin destacó lo que describió como un marcado incremento en el número de agresiones y amenazas de muerte contra agentes de inmigración, incluidos casos de asesinatos a sueldo, amenazas contra sus familiares, acoso y publicación de información personal en línea.

El arresto se produce en un momento de creciente tensión en el país debido a las restricciones migratorias.

Funcionarios de Seguridad Nacional han intensificado sus operativos de inmigración como parte de la restrictiva agenda migratoria del presidente Donald Trump, la cual se destaca por arrestos en masa y redadas en ciudades con gobiernos demócratas como Chicago y Los Ángeles.

El Departamento de Policía de Virginia Beach confirmó los arrestos en un comunicado y el jefe Paul Neudigate aseguró que las acusaciones son "increíblemente alarmantes".

