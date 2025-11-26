Más Información

Nueva York. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas () detuvo a una mujer que tiene conexión familiar con la portavoz de la Casa Blanca, , informa este miércoles la prensa local.

Se trata de Bruna Caroline Ferreira, madre del sobrino de Leavitt y originaria de , que residía en el país pese a que su visado de turista caducó en junio de 1999, de acuerdo con NBC News, que cita a un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Desde que nació, el sobrino de Leavitt ha vivido en New Hampshire únicamente con su padre, y su progenitora no mantiene contacto con Leavitt desde hace muchos años, según CNN.

Esta misma fuente indicó al portal que Ferreira fue arrestada en Revere (Massachusetts) por las bajo sospecha de haber cometido una agresión, aunque no dio más detalles al respecto.

Actualmente, la mujer permanece bajo custodia en un centro de detención de inmigrantes en Luisiana, pendiente de ser deportada.

Su hermana, Graziela Dos Santos Rodrigues, creó una campaña de para cubrir los gastos legales, y en ella afirma que Ferreira llegó a EU en 1998 y mantuvo su estatus legal gracias al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

Un agente de migración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. Foto: AP
Un agente de migración en Park Ridge, Illinois, el 19 de septiembre de 2025. Foto: AP

El DACA, creado en 2012 por el entonces presidente (2009-2017), postergó la deportación de inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran menores de edad.

Por su parte, el abogado de Ferreira, Todd Pomerleau, rechazó que su cliente tenga antecedentes penales y aseguró además que la detenida fue arrestada en su sin orden judicial y que se encontraba en proceso de obtener su residencia permanente.

