Más Información

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Opacidad patrimonial fue la norma en la FGR de Gertz Manero

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Prevalece el miedo tras coche bomba en Coahuayana

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

Sube a seis el número de muertos por explosión de auto bomba en Coahuayana, Michoacán

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

En 5 años, se han suicidado 178 personas en el Metro

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

“Hablamos principalmente de comercio”, dice Trump sobre conversación con Sheinbaum y Carney

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

CJNG, Santa Rosa y Unidos, cárteles que más usan drones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Pisa el acelerador Andy López Beltrán para afiliar a 10 millones

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Marina somete a hombre fuera de zona naval en Puerto Vallarta; video lo muestra apuntando a marinos

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

Ganan más que la jefa de gobierno en órganos autónomos

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

“Dejaré concluido mi plan de gobierno al 100%, sin presiones”: Entrevista a Lorena Cuéllar, gobernadora de Tlaxcala

Nueva Delhi. El Gobierno de la defendió este lunes su política de compra de petróleo a Rusia frente a las presiones de , asegurando que su estrategia no responde a criterios políticos, sino a la necesidad de garantizar la seguridad energética de su población.

"En cuanto al abastecimiento de energía, hemos mantenido una política consistente y he dejado claro en varias ocasiones que nuestra política se basa en las dinámicas del , así como en el imperativo para nosotros de proporcionar energía a tasas asequibles a nuestros mil 400 millones de habitantes", afirmó el portavoz del indio, Randhir Jaiswal, en rueda de prensa.

La declaración se produce apenas unos días después de la visita del presidente ruso, , quien ofreció a envíos ininterrumpidos de combustible.

Lee también

El Gobierno indio sale así al paso de las advertencias de Washington, que reclama limitar los ingresos del Kremlin.

El portavoz indio trasladó la responsabilidad final de las compras al sector privado, desvinculando al Ejecutivo de las decisiones corporativas que mantienen el flujo de importaciones desde.

"En lo que respecta a la compra de petróleo y energía por parte de nuestras empresas privadas, es algo que deben decidir ellas basándose en consideraciones comerciales", añadió el funcionario, quien reiteró que estas operaciones dependen exclusivamente de la oferta y la .

Lee también

Desde el inicio de la en 2022, la India se ha convertido en el mayor importador de por vía marítima, cubriendo actualmente más de un tercio de su demanda total con hidrocarburo a precio reducido.

En agosto, Estados Unidos impuso aranceles de hasta el 50 % a productos indios bajo el argumento de que Nueva Delhi alimenta la llamada "laguna de la refinería", una puerta trasera que permite que el crudo ruso sea procesado en la India y vendido posteriormente a Europa, esquivando las sanciones occidentales.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo