El presidente de Estados Unidos,, aseguró el domingo que se sentía "un poco decepcionado" con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, por no involucrarse en el plan para poner fin a la guerra con Rusia.

"Hemos estado hablando con el presidente Putin y con los líderes ucranianos, incluido Zelenski, y debo decir que estoy un poco decepcionado de que el presidente Zelenski aún no haya leído la propuesta, eso fue hace unas horas", dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron por el conflicto en la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

Hace unas semanas, Washington presentó una propuesta sobre el fin del conflicto que actualmente es objeto de negociaciones separadas con funcionarios de Moscú y Kiev.

Varios días de negociaciones entre funcionarios estadounidenses y ucranianos, incluido Zelenski, concluyeron este sábado sin un aparente avance, aunque el mandatario ucraniano se comprometió a continuar las conversaciones hacia una "paz real".

Estas reuniones se produjeron después de que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, se reunieran con el presidente ruso Vladimir Putin en el Kremlin, donde Moscú rechazó partes de la propuesta estadounidense.

El plan de Estados Unidos ha pasado por varios borradores desde que surgió el mes pasado, en medio de críticas de que era demasiado indulgente con Rusia, que invadió Ucrania en febrero de 2022.

