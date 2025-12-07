Más Información

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

FGR actualiza investigación por coche bomba en Michoacán; indaga delincuencia organizada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Harfuch reporta doble golpe al crimen este domingo; 12 detenidos del CJNG y 320 kilos de metanfetamina asegurada

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Atentados con coche bomba: el infame recurso del crimen organizado en México

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Raúl Rocha y la pasarela de negocios turbios; despojo de predios, otro giro del socio de Miss Universo

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

Se cuadriplica la deuda del Tren Maya

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

La disidente profesora Antonieta Rivas Mercado

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

José Gordon: soñar a fuerza de palabras

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

Juan Gabriel era el centro, y nada más: una reseña del documental producido por Netflix

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

La eterna dualidad de Winston Herzovich: un cuento de Ari Volovich

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

“La familia es un mito con dioses, fábulas, castigos y premios”: entrevista a María del Mar Ramón

Policía atropella a menor y huye en Jonacatepec, Morelos; habitantes toman la presidencia municipal y queman árbol de Navidad

Policía atropella a menor y huye en Jonacatepec, Morelos; habitantes toman la presidencia municipal y queman árbol de Navidad

Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma

Sheinbaum: se mantendrá la relación entre México y EU ante revisión del T-MEC; "ambas economías se necesitan", afirma

Nueva York. El (ICE, por su sigla en inglés) detuvo a más de 75 mil personas sin historial penal en redadas migratorias en los nueve primeros meses del gobierno de , según divulgó este domingo NBC News.

El canal cita datos del 'Deportation Data Project' de la Universidad de California en Berkeley, que fueron obtenidos mediante una demanda de esa institución contra el ICE y proceden de una oficina interna de la que se encarga de las cifras de arrestos, detenciones y deportaciones.

Esos 75 mil detenidos sin historia delictiva entre el 20 de enero y el 15 de octubre suponen más de un tercio del total de 220 mil detenidos en lasdesplegadas por el Gobierno de Trump y supuestamente dirigidas a los criminales más violentos.

Lee también

Foto: Especial
Foto: Especial

Las cifras no incluyen los datos de detenciones de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés), que ha acometido redadas en grandes ciudades como este año, indica el medio, lo que sugiere que la cifra de detenidos sin historial delictivo es aún mayor.

Además, señala que en el caso de los detenidos con historial penal, los datos recabados por ICE no diferencian entre las personas que han cometido infracciones menores y las que han cometido , como asesinato o violación.

Según los detalles de los datos del "Deportation Data Project", cerca del 90% del total de estas personas detenidas por ICE hasta mitad de octubre eran hombres, y la nacionalidad más común era la mexicana, seguidos por guatemaltecos y hondureños.

No está claro cuántos de los detenidos han sido deportados, pero casi 23 mil figuran en una categoría de , agrega el medio.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas. Foto: iStock / summerphotos / PrathanChorruangsak

Pensión IMSS: ¿Cuál te corresponde por Cesantía o Vejez? Guía por edad y semanas cotizadas

Aumento salarial 2026 conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más. Foto: Canva

Aumento salarial 2026: conoce cuánto subirá tu sueldo desde enero y quiénes recibirán más

visa americana/ Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en diciembre de 2025, ¿cuándo me darán cita?

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo. Foto creada con IA

El Formato de Migración para viajes al extranjero ya es digital: Aquí puedes llenarlo y descargarlo

Nueva York/ Foto: AFP

Navidad 2025 en Nueva York: Guía con mejores atracciones, encendido del árbol y fiesta de Año Nuevo