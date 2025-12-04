Los detenidos en Alcatraz de los Caimanes, en Florida, Estados Unidos, sufren "horribles violaciones de derechos humanos", denuncia Amnistía Internacional en un nuevo reporte.

Entre el trato degradante, que constituye "tortura", el reporte detalla que los migrantes detenidos "son recluidos en la “caja”, una estructura descrita como una estructura similar a una caja de 60X60 cm en la que se encierra a personas como castigo —en ocasiones durante horas, expuestas a los elementos y sin apenas agua—, con las manos y los pies atados en el suelo".

“Es una caja al aire libre, expuesta al sol y a la humedad del sur de Florida, y expuesta a los mosquitos”, dijo un detenido al grupo.

"Una vez, dos personas en mi celda gritaban a los guardias diciéndoles que necesitaba mi medicación. Diez guardias entraron corriendo y los tiraron al suelo. Los llevaron a la "caja" y los castigaron solo por intentar ayudarme. Vi a un tipo que estuvo allí encerrado un día entero".

El presidente Donald Trump, el gobernador Ron DeSantis (republicano de Florida), la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y otros recorren "Alligator Alcatraz", un nuevo centro de detención de migrantes en el Centro de Capacitación y Transición de Dade-Collier, el martes 1 de julio de 2025, en Ochopee, Florida. Foto: AP

El informe añade que hay “condiciones inhumanas e insalubres, con retretes atascados que provocan la presencia de materia fecal en los lugares donde duerme la gente, acceso limitado a las duchas, exposición a insectos sin medidas de protección, luces encendidas las 24 horas del día, comida y agua de mala calidad y falta de intimidad, que incluye la instalación de cámaras sobre los retretes.

"Las personas entrevistadas contaron que el acceso a atención médica es inadecuado, se concede de forma desigual o se niega por completo, lo que pone a la población allí recluida en grave riesgo de sufrir daños físicos y mentales".

“Estas condiciones, despreciables y nauseabundas, en Alcatraz de los Caimanes reflejan un patrón de desatención deliberada concebido para deshumanizar y castigar a las personas allí recluidas”, ha declarado Amy Fischer, directora de Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. “Esto es inverosímil. ¿Dónde está la supervisión?”

Amnistía Internacional recuerda que el centro "funciona sin ninguna supervisión federal, y por tanto sin los sistemas básicos de seguimiento utilizados en los centros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La ausencia de mecanismos de inscripción en registro o seguimiento para las personas allí recluidas facilita la detención en régimen de incomunicación y constituye desaparición forzada cuando a la familia de una persona recluida en el centro se le niega la información sobre el paradero de ésta, y cuando no se permite el contacto con un abogado".

En una vista aérea desde un helicóptero, se observa a detenidos en el Centro de Detención Krome, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 4 de julio de 2025 en Miami, Florida. Foto: AFP

Krome: Hacinamiento, caos y peligro

El grupo afirmó haber encontrado una situación similar en el "caótico" centro de procesamiento de Krome.

En el lugar, "perteneciente al ICE pero gestionado por una empresa privada con ánimo de lucro, la investigación confirmó que, a pesar de la existencia de instalaciones médicas, las personas allí recluidas denunciaban una grave desatención en lo relativo a la salud, que incluía la negativa a proporcionar tratamientos y exámenes médicos".

Agrega que "las personas detenidas en Krome confirmaron los informes anteriores de violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, había informes de hacinamiento, de reclusión prolongada y arbitraria en régimen de aislamiento, de falta de atención médica adecuada, de retretes atascados, de falta de acceso a las duchas, de iluminación constante y de averías del aire acondicionado".

"El equipo de Amnistía Internacional presenció cómo un guardia golpeaba violentamente la mano herida de un hombre con un trozo de metal de una puerta de una celda de aislamiento. Otras personas denunciaron haber recibido golpes y puñetazos de guardias. También hubo quienes informaron de que habían tenido dificultades para acceder a asistencia letrada, y no sabían durante cuánto tiempo permanecerían detenidas ni qué les sucedería a continuación".

“El hacinamiento extremo en Krome, la desatención médica y las denuncias de trato humillante y degradante trazan una imagen de estremecedoras violaciones de derechos humanos”, ha manifestado Amy Fischer.

El reporte detalla que "Florida se ha convertido en un campo de pruebas para políticas abusivas de aplicación de las leyes de inmigración, estrechamente alineadas con la agenda racista y contraria a la inmigración del gobierno de Trump. Bajo el mandato del gobernador Ron DeSantis, el estado ha intensificado la criminalización de la migración y ha utilizado amplios poderes de emergencia para incrementar rápidamente las detenciones en masa".

“La decisión de priorizar el castigo, la deshumanización y la crueldad sobre el bienestar público es desoladora”, ha declarado Amy Fischer.

El informe de Amnistía concluye con varias recomendaciones, entre ellas un llamado a Florida para que cierre el "Alcatraz de los Caimanes" y ponga fin a todos los acuerdos y la cooperación con las autoridades federales de inmigración. También insta al gobierno de Trump a detener la "criminalización de la migración" y poner fin a las detenciones masivas.

“Las condiciones que hemos documentado en el Alcatraz de los Caimanes y Krome no son hechos aislados: representan un sistema deliberado de crueldad concebido para castigar a quienes tratan de construirse una nueva vida en Estados Unidos”, ha manifestado Amy Fischer. “Debemos dejar de detener a quienes componen nuestra comunidad de inmigrantes y a las personas que buscan seguridad, y en su lugar trabajar para lograr unas políticas de migración humanas y que respeten los derechos.”

