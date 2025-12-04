Miami.— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lanzó ayer la operación migratoria Catahoula Crunch en Nueva Orleans, dando continuidad al creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas, con un enfoque en detener a migrantes de Centroamérica y México. Al mismo tiempo, el gobierno estadounidense no descartó realizar redadas durante el Mundial de Futbol de 2026.

El DHS dijo que la operación se enfocaría en detener migrantes con historial criminal, y mostró imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las “políticas santuario”.

“La Operación Catahoula Crunch eliminará lo peor de lo peor de Nueva Orleans, Louisiana”, posteó en X la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, cuya declaración fue retuiteada por el comandante de la operación, Gregory Bovino.

Hay más de 200 funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Servicio de Inmigración (ICE) trabajando en la operación, según un funcionario estadounidense. La ONG Unión Migrante detalló que agentes federales habían realizado arrestos en cuatro grandes tiendas de construcción de viviendas: las sucursales de Lowe’s en Elysian Fields Avenue en Nueva Orleans y Veterans Boulevard en Metairie, y las sucursales de Home Depot en LaPlace y Gretna.

Sobre el Mundial, el jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la cita deportiva, Andrew Giuliani, dijo que “el presidente Trump no descarta nada que haga más seguro a este país”.

ONG denunciaron la amenaza. “Las familias, los aficionados, los jugadores y otros miembros de la comunidad futbolística tienen derecho a disfrutar del juego sin temor a ser detenidos y separados de sus seres queridos”, dijo Daniel Noroña, director de Incidencia para las Américas de Amnistía Internacional Estados Unidos.

En tanto, EU anunció la restricción de visados para responsables de una empresa de transporte mexicana a los que acusa de “facilitar la inmigración ilegal” hacia territorio estadounidense. La medida “se aplica a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México”, añadió la nota, sin detallar cuál es la empresa.

En Texas, las autoridades hallaron a 23 indocumentados ocultos en un camión. El conductor fue detenido y los migrantes fueron entregados a la Patrulla Fronteriza.