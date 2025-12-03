Más Información
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lanzó este miércoles la operación migratoria 'Catahoula Crunch' en Nueva Orleans, lo que continúa con el creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas, con un enfoque en detener a migrantes de Centroamérica y México.
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a un hombre en una calle en Nueva Orleans, Luisiana, durante el primer día de la operación "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Foto: AFP
Lee también Estados Unidos lanza redada migratoria en Nueva Orleans; va por "criminales violentos"
Una persona es detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza cerca de una ferretería Lowe's en Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. Como parte del aumento de las medidas migratorias contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: AFP
Unos 250 agentes federales de la Patrulla Fronteriza están desplegados en Nueva Orleans y sus alrededores como parte de una operación migratoria a gran escala denominada "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE
Lee también Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU
El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las "políticas santuario". Foto: EFE
Un joven ondea un abandera con la palabra “resistir” durante la protesta contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, Luisiana, el 1 de diciembre del 2025. Foto: AP
Lee también EU suspende solicitudes de inmigración de países en la lista de prohibición de viajes
Con información de EFE
maot
