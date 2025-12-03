Más Información

Inicia discusión para elegir a nueva fiscal; Godoy, Zarza y Bojorges comparecen ante el Senado

Gobierno de Trump no descarta redadas ni captura de migrantes durante el Mundial de futbol 2026 en EU

Sheinbaum anuncia aumento al salario mínimo para 2026; destaca acuerdo de jornada laboral de 40 horas

Cae en Baja California “Tavo”, líder de célula delictiva de los Beltrán Leyva; detienen a dos miembros del Cártel Pacífico

Agricultores alistan bloqueos en todo el país; esperan discusión de modificaciones a la Ley de Aguas

EU inicia audiencias públicas del T-MEC en las que participarán 10 mexicanos de diferentes sectores

Alza salarial y menor jornada laboral impactará a Pymes, afirma sector privado; ve riesgo de cierres de negocios

Mundial 2026: Sheinbaum confirma asistencia a Washington para sorteo de la FIFA; reunión con Trump, aún sin definir

Oliver Staub, el niño que desafía a la medicina tras accidente fatal en México

CJNG se expande; quiere el control de Ecatepec

Periodistas denuncian intimidación de la Guardia Nacional; habrían sido amenazados al cubrir volcadura en Puerto Vallarta

Edomex publica ubicación de cámaras del Mexibús; fotomultas llegarán directo al domicilio del infractor

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) lanzó este miércoles la operación migratoria 'Catahoula Crunch' en , lo que continúa con el creciente despliegue de fuerzas federales en ciudades gobernadas por demócratas, con un enfoque en detener a de Centroamérica y México.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a un hombre en una calle en Nueva Orleans, Luisiana, durante el primer día de la operación "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Foto: AFP
Agentes de la Patrulla Fronteriza de EU detienen a un hombre en una calle en Nueva Orleans, Luisiana, durante el primer día de la operación "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Foto: AFP

Una persona es detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza cerca de una ferretería Lowe's en Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. Como parte del aumento de las medidas migratorias contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: AFP
Una persona es detenida por agentes de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza cerca de una ferretería Lowe's en Nueva Orleans, Luisiana, el 3 de diciembre de 2025. Como parte del aumento de las medidas migratorias contra inmigrantes indocumentados en Estados Unidos lanzada por el Departamento de Seguridad Nacional. Foto: AFP

Unos 250 agentes federales de la Patrulla Fronteriza están desplegados en Nueva Orleans y sus alrededores como parte de una operación migratoria a gran escala denominada "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE
Unos 250 agentes federales de la Patrulla Fronteriza están desplegados en Nueva Orleans y sus alrededores como parte de una operación migratoria a gran escala denominada "Catahoula Crunch", el 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE

El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las "políticas santuario". Foto: EFE
El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las "políticas santuario". Foto: EFE

Un joven ondea un abandera con la palabra “resistir” durante la protesta contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, Luisiana, el 1 de diciembre del 2025. Foto: AP
Un joven ondea un abandera con la palabra “resistir” durante la protesta contra las redadas migratorias en Nueva Orleans, Luisiana, el 1 de diciembre del 2025. Foto: AP

Con información de EFE

