Minneapolis. Las autoridades federales preparan un operativo de aplicación de la ley de inmigración en Minnesota que se centraría principalmente en los inmigrantes somalíes que viven ilegalmente en Estados Unidos, según una persona familiarizada con la planificación.

Paralelamente a la medida, el presidente Donald Trump intensificó nuevamente el martes la retórica sobre la considerable comunidad somalí de Minnesota, diciendo que no quería en Estados Unidos a los inmigrantes del país del este de África porque “no contribuyen en nada”.

La operación de aplicación de la ley podría comenzar en los próximos días y se espera que se enfoque en el área de Minneapolis–St. Paul y en personas con órdenes definitivas de deportación, indicó la fuente. Equipos de agentes de inmigración se desplegarían por las dos ciudades en lo que la persona describió como una redada dirigida y de alta prioridad, aunque los planes siguen estando sujetos a cambios.

La perspectiva de una operación centrada en los migrantes somalíes probablemente profundizará las tensiones en Minnesota, hogar de la comunidad somalí más grande del país. Comenzaron a llegar en la década de 1990, huyendo de la larga guerra civil en su nación y atraídos por los generosos programas sociales de Minnesota.

Se calcula que unas 260 mil personas de ascendencia somalí vivían en Estados Unidos en 2024, según la Encuesta Anual de la Comunidad Estadounidense de la Oficina del Censo. La población más grande está en el área de Minneapolis, hogar de aproximadamente 84 mil residentes, la mayoría de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Ohio, Washington y California también tienen poblaciones importantes.

Trump se ha enfocado cada vez más en los somalíes que viven en Estados Unidos diciendo que “han causado muchos problemas”. Los líderes comunitarios dicen que el mandatario ha inflamado las tensiones y ha revivido temores de discriminación racial.

El presidente dijo el martes en una reunión del gabinete que los inmigrantes somalíes dependen demasiado de la red de seguridad social estadounidense y aportan poco.

“No los quiero en nuestro país”, dijo. "Su país no sirve por una razón. Su país apesta y no los queremos en nuestro país".

"Estamos en un punto de inflexión", dijo Trump en la reunión del gabinete.

"Podríamos ir en una dirección u otra, y vamos a ir en la dirección equivocada si seguimos aceptando basura en nuestro país".

Agregó que los somalíes-estadounidenses "no contribuyen con nada" y atacó a la congresista demócrata por Minesota Ilhan Omar, que nació en Somalia.

"Ilhan Omar es basura. Sus amigos son basura", dijo Trump.

Policía de Minneapolis no colaborará en el operativo

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó la descripción de Trump sobre los somalíes y afirmó que “viola el tejido moral de lo que defendemos en este país como estadounidenses”.

“Han abierto negocios y han creado empleos. Han aportado al tejido cultural de lo que es Minneapolis”, dijo Frey el martes.

El alcalde prometió que los policías de la ciudad, muchos de los cuales son somalíes, no trabajarán con ningún agente federal que ejecute las medidas de aplicación de la ley de inmigración, diciendo que “no es su trabajo”.

“Señalar a personas somalíes significa que se violará el debido proceso, se cometerán errores, y seamos claros, significa que ciudadanos estadounidenses serán detenidos por ninguna otra razón que el hecho de parecer somalíes”, afirmó. “Esa no es una razón legítima ahora y nunca será”.

Autoridades migratorias de EU realizaron operativos en Los Ángeles, arrestando a 45 personas en negocios como Home Depot y una tienda de donas, desatando protestas y enfrentamientos. La alcaldesa Karen Bass y defensores de derechos de inmigrantes condenaron las tácticas del ICE, acusándolas de sembrar terror. Los operativos, parte de una intensificación de arrestos a nivel nacional, generaron críticas por su impacto en comunidades inmigrantes. (06/06/25) Foto: AP

Se prevé que las autoridades se centren en cientos de personas en el operativo, manifestó la fuente. Al igual que con redadas migratorias anteriores, es posible que haya arrestos incidentales, es decir, arrestos de personas que no son el objetivo del operativo, pero carecen de estatus legal y podrían ser detenidas también, declaró la fuente.

La persona habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas que no han sido divulgadas públicamente. El New York Times fue el primer medio en reportar sobre el operativo.

La portavoz de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, señaló que la agencia no discutiría “operaciones futuras o potenciales”.

“Lo que hace que alguien sea un objetivo de ICE no es su raza o etnia, sino el hecho de que están en el país ilegalmente”, sostuvo McLaughlin.

Trump aumenta sus críticas contra los somalíes

Trump y otros funcionarios de su gobierno han utilizado una retórica cada vez más áspera contra los somalíes que viven en Estados Unidos, después de que un medio de noticias conservador, City Journal, afirmara que el dinero de los contribuyentes de programas gubernamentales defraudados ha fluido hacia el grupo somalí al-Shabab, un afiliado de Al Qaeda que controla varias partes de la zona rural de Somalia y a menudo ha atacado Mogadiscio, la capital.

El mes pasado, Trump canceló el Estatus de Protección Temporal para los migrantes somalíes que viven en Minnesota, una salvaguarda legal contra la deportación para inmigrantes de ciertos países. Un informe producido para el Congreso en agosto situó el número de somalíes cubiertos por el programa en solo 705 a escala nacional.

El gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, dijo el martes que cualquiera que cometa fraude debería ir a prisión, pero criticó las acciones del gobierno de Trump.

“Quedarse al margen y lanzar acusaciones —y seamos muy claros, satanizar a toda una población y mentirle a la gente sobre la seguridad de este estado— está por debajo de eso”, dijo el candidato demócrata a la vicepresidencia en 2024.

Trump ha denunciado que inmigrantes somalíes “acaparan totalmente el otrora gran estado de Minnesota”.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseveró el lunes, en una publicación en redes sociales, que su agencia investigaba las acusaciones de que el dinero de los contribuyentes de Minnesota podría haber sido desviado a la organización terrorista Al-Shabaab.

Casi todos los somalíes de Minnesota son ciudadanos estadounidenses

Jaylani Hussein, un somalí-estadounidense que es director ejecutivo del capítulo de Minnesota del Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses, expresó que su grupo ha escuchado de “menos de una docena” de arrestos de inmigración dentro de la comunidad somalí local en los últimos días.

Pero añadió que alrededor del 95% de los somalíes en Minnesota son ciudadanos estadounidenses, por lo que el número de quienes están en etapas más tempranas del proceso de inmigración es una proporción “bastante pequeña” de la comunidad. Estimó que el 50% de la comunidad nació en Estados Unidos.

“Creemos que esto es retórica política y un ataque contra nuestra comunidad”, manifestó. “Pero más agentes de ICE significa más presión sobre la comunidad inmigrante en general”, afirmó.

Agregó que las redadas son otro ejemplo de que el gobierno de Trump “sataniza a la comunidad musulmana” y que no es algo nuevo que, cuando alguien en la comunidad comete un crimen, toda la comunidad sea acusada. Apuntó que eso ha sido cierto para otros grupos étnicos a lo largo de la historia estadounidense.

El miembro del Concejo Municipal de Minneapolis, Jamal Osman, quien es somalí-estadounidense, prometió que la ciudad defenderá a sus inmigrantes.

“Nuestra comunidad ha vivido con miedo en el pasado”, dijo. “Y no vamos a permitir que nos dividan”.

