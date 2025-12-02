Portland, Maine. noreste de Estados Unidos vio llegar el martes su primera gran tormenta de nieve invernal, justo cuando el medio oeste comenzaba a librarse de la nieve y el hielo que complicaron los viajes después del feriado de Acción de Gracias.

Algunas partes del norte de Nueva Inglaterra esperaban hasta 25,4 centímetros (10 pulgadas) de nieve. Una tormenta ventosa y potencialmente helada se dirigía a la región y podría empapar algunas partes de los seis estados del área mientras acumulaba nieve en otras, declararon los meteorólogos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió advertencias de tormenta invernal y avisos de clima invernal en estados como Massachusetts, Nueva Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut y Nueva York antes de la llegada de la nieve. Para la mañana del martes, la nieve caía de manera constante en toda la región.

Lee también Primera gran tormenta de nieve azota noreste de EU; cierran escuelas y oficinas gubernamentales

La ráfaga invernal se produjo días después de que más de 20,32 centímetros (8 pulgadas) de nieve cayeran en el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago durante el fin de semana, estableciendo un récord para la mayor nevada en un solo día de noviembre en el aeropuerto, según el servicio meteorológico. El récord anterior se estableció en 1951.

La nieve en la región de los Grandes Lagos estaba disminuyendo, pero la nueva tormenta se dirigía al Atlántico medio y al noreste, y se prevén hasta 30 centímetros (un pie) de nieve para el martes, indicó el meteorólogo Andrew Orrison. Cientos de vuelos fueron retrasados en medio de la nieve.

“Va a ser la primera nevada de la temporada para muchas de estas áreas, y será bastante significativa”, expresó Orrison.

Lee también EU prevé tormentas y nevadas que complicarán los viajes en víspera de Acción de Gracias

El invierno meteorológico, que abarca de diciembre a febrero, es utilizado por los climatólogos para mantener registros constantes y difiere de las estaciones astronómicas que se encuentran en la mayoría de los calendarios.

Clima invernal llega al noreste

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una advertencia para la costa de Maine desde la mañana del martes hasta la mañana del miércoles, indicando que los residentes “deberían retrasar todos los viajes si es posible” debido a la nieve. El estado es uno de los muchos que recibirán su primera gran nevada de diciembre, apuntaron los meteorólogos.

Las escuelas y oficinas gubernamentales cerraron en todo el noreste, y las autoridades señalaron que existen condiciones potencialmente peligrosas en las carreteras. Docenas de escuelas en el norte del estado de Nueva York suspendieron clases, con un pronóstico de 15 centímetros (6 pulgadas) o más de nieve en algunas partes del este del estado. La nieve comenzó a caer antes del amanecer, haciendo que las carreteras estuvieran resbaladizas durante el trayecto matutino.

Lee también EU prevé tormentas y nevadas que complicarán los viajes en víspera de Acción de Gracias

En Nueva Hampshire, el Departamento de Transporte invitó el domingo a los residentes a enviar nombres para su segunda competencia anual de nombrar una quitanieves.

“Bienvenidos al Departamento de las Siete Quitanieves, nuestro giro invernal de un cuento clásico. Hawthorne tenía tejados. Nosotros tenemos quitanieves naranjas esperando el nombre perfecto”, dijo el departamento en las redes sociales, aludiendo al cuento de Nathaniel Hawthorne, “La casa de los siete tejados”.

El nombre ganador del año pasado fue Ctrl-Salt-Delete. Los ganadores de esta temporada se anunciarán en enero.

Lee también Continúa ambiente gélido en México por frente frío 15; prevén caída de nieve en cinco estados

Escuelas cerradas y carreteras congestionadas en Ohio

Los avisos de clima invernal se mantuvieron en todo Ohio el martes, ya que las condiciones heladas complicaron el tráfico y provocaron el cierre de escuelas. La nevada ocurrida durante la noche dejó acumulaciones de 7 a 12 centímetros (3 a 5 pulgadas) de nieve en algunas partes del sur del estado, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Se reportaron numerosos accidentes. En la parte norte del estado, una porción de la I-70 Oeste que atraviesa Cleveland tuvo que ser cerrada mientras se despejaba un accidente, en tanto que las autopistas alrededor de Columbus experimentaron ralentizaciones peligrosas.

Los meteorólogos instaron a tener precaución, ya que las condiciones resbaladizas y la mala visibilidad persistirán.

Lee también Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Pensilvania se prepara para la nieve

Se espera que la nieve se acumule en amplias partes de Pensilvania, por lo que las cuadrillas comenzaron a tratar los carriles a lo largo del sistema de autopistas de peaje de 909 kilómetros (565 millas), informó la secretaria de prensa de la agencia, Marissa Orbanek. A partir de las 5 de la madrugada del martes, se impusieron restricciones vehiculares en muchas carreteras interestatales en la mitad oriental de Pensilvania, incluidas en la Extensión Noreste del sistema de autopistas de peaje, desde el Valle de Lehigh hasta Clarks Summit.

La nieve caía de manera constante en el Valle de Lehigh para la mañana del martes. El tráfico se ralentizó hasta casi detenerse en el área de Kutztown a lo largo de la Interestatal 78 mientras caía la nieve.

Más de 600 operadores de equipos y trabajadores de seguridad están disponibles para ayudar a despejar los cuatro mil 667 kilómetros (2.900 millas) de carriles de la autopista de peaje, dijo Orbanek. El horario de personal de invierno de la autopista de peaje comenzó a mediados de noviembre, y 23 cobertizos de mantenimiento están atendidos las 24 horas.

Lee también ¡Alista la cámara! Las localidades de San Luis Potosí en las que podrás apreciar increíbles nevadas

“Realmente nos preparamos para la nieve durante todo el año”, manifestó Orbanek.

La trayectoria de la tormenta

La tormenta de nieve que ahora barre el Atlántico medio y el noreste comenzó siendo un sistema más débil sobre el centro de Estados Unidos, pero se fortaleció a medida que se acercaba a las aguas costeras, dijo Ashton Robinson Cook del Centro de Predicción del Clima del NWS.

Este tipo de tormentas son poco comunes, pero no “demasiado fuera del ámbito de posibilidad”, afirmó. El próximo sistema también podría traer clima invernal al Atlántico medio hasta el viernes y sábado.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss