Más Información

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

Dan orden de aprehensión a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; se convierte en testigo protegido de FGR

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los Cuartos de final del Apertura 2025, HOY 26 de noviembre

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de ida de los Cuartos de final del Apertura 2025, HOY 26 de noviembre

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Denunciaron y no las escucharon

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Miami. El norte y el medio oeste de afrontarán nevadas y tormentas que complicarán los viajes este miércoles, víspera del , informó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés), que también previó más calor del usual para el resto del país.

El NWS avisó que las "condiciones de viaje serán desafiantes" a lo largo de las llanuras del norte, los Grandes Lagos y la costa este hacia el fin de semana festivo de Acción de Gracias, en el que las autoridades prevén la temporada más ajetreada en quince años, con más de 81 millones de viajeros hasta el próximo lunes.

El organismo pronosticó "fuertes nevadas" y "condiciones de ventisca" para la zona superior del medio oeste y la región de los Grandes Lagos en, que se celebra el jueves, así como "otra fuerte tormenta para las llanuras, los Grandes Lagos y el noreste este fin de semana".

"Se esperan fuertes vientos con estos sistemas, que se añaden a las dificultades de viaje", advirtió el NWS.

Lee también

Las tormentas se pronostican mientras la(FAA, en inglés) informa de la "temporada de viaje de Acción de Gracias más ajetreada en 15 años", con más de 360 mil vuelos esperados del 24 de noviembre al 2 de diciembre.

Al menos 860 vuelos estaban retrasados y casi cuarenta fueron cancelados en la mañana del miércoles, según el sitio de rastreo FlightAware.

En contraste con las nevadas, temperaturas por encima del promedio afectarán a "gran parte" del este de Estados Unidos, aunque en días posteriores habrá mayores condiciones de viento y frío, señaló el NWS en su más reciente reporte.

Lee también

"Aire polar viajará hacia el sur y se establecerá a lo largo del centro y este de EU con temperaturas que caerán al punto de congelación tan lejos como el Panhandle de para la mañana del viernes. No obstante, las temperaturas aún son más cálidas de lo normal en Nueva Inglaterra", indicó el.

Así mismo, en el este de habrá más calor de lo usual para el periodo festivo, aunque la región noroeste del Pacífico tendrá periodos de nevadas en las montañas y lluvias dentro del próximo par de días, de acuerdo con el NWS.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de turista?/ iStock/ marchmeena29

¿Tu visa de turista tiene límite? Descubre cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos

Costco/ iStock/ jejim

Thanksgiving 2025: ¿Qué tiendas estarán abiertas y cuáles cerradas este Día de Acción de Gracias?

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos