Más Información

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

Bloqueos en 19 estados; hay tintes políticos: Segob

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Cae “El Maya”, líder huachicolero de agua de “Los Mayas”; simulaba pertenecer a la policía municipal de Edomex

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a dos pavos de Carolina del Norte, “” y “Waddle”, aunque éste último no estuvo presente en la ceremonia.

“Gobble, solo quiero decirte esto, que es muy importante: por la presente, quedas indultado incondicionalmente”, dijo , lo que provocó el aplauso del público reunido en el Jardín de las Rosas tras sus comentarios, en una ceremonia que es tradición en , en vísperas del Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves en EU.

Tras emitir el perdón, Trump se acercó a “Gobble” para acariciarlo.

Lee también

“¿Quién querría hacer daño a esta hermosa ave?”, se oyó decir a Trump. No estaba claro qué le ocurrió exactamente a Waddle, el segundo pavo indultado.

“Por cierto, Waddle está ‘desaparecido en acción’, pero no pasa nada. Fingiremos que Waddle está aquí”, dijo el presidente.

Trump critica la delincuencia de Chicago

La ceremonia dio un giro oscuro cuando Trump criticó la delincuencia en Chicago e insultó al gobernador de Illinois, JB Pritzker. Tras elogiar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C., el republicano se quejó de que se le impidiera hacer lo mismo en Chicago.

“Gobernador Pritzker, si me está escuchando, póngase las pilas”, dijo, mientras llamaba al gobernador “gordo asqueroso”.

“Me niego a hablar del hecho de que es un gordo asqueroso. No lo menciono”, continuó Trump, antes de añadir que a él también le gustaría perder unos kilos.

Lee también

También aprovechó para criticar a su antecesor, Joe Biden, al bromear con que el demócrata usó un autopen para el indulto de los pavos del año pasado, por lo que fueron totalmente “inválidos”, y prosiguió diciendo que “Peach” y “Blossom”, los pavos indultados por Biden, estaban a punto de ser procesados, pero que él los indultaba oficialmente junto con las aves de este año.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno