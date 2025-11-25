Más Información
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultó a dos pavos de Carolina del Norte, “Gobble” y “Waddle”, aunque éste último no estuvo presente en la ceremonia.
“Gobble, solo quiero decirte esto, que es muy importante: por la presente, quedas indultado incondicionalmente”, dijo Trump, lo que provocó el aplauso del público reunido en el Jardín de las Rosas tras sus comentarios, en una ceremonia que es tradición en Estados Unidos, en vísperas del Día de Acción de Gracias, que se celebra el jueves en EU.
Tras emitir el perdón, Trump se acercó a “Gobble” para acariciarlo.
“¿Quién querría hacer daño a esta hermosa ave?”, se oyó decir a Trump. No estaba claro qué le ocurrió exactamente a Waddle, el segundo pavo indultado.
“Por cierto, Waddle está ‘desaparecido en acción’, pero no pasa nada. Fingiremos que Waddle está aquí”, dijo el presidente.
Trump critica la delincuencia de Chicago
La ceremonia dio un giro oscuro cuando Trump criticó la delincuencia en Chicago e insultó al gobernador de Illinois, JB Pritzker. Tras elogiar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D. C., el republicano se quejó de que se le impidiera hacer lo mismo en Chicago.
“Gobernador Pritzker, si me está escuchando, póngase las pilas”, dijo, mientras llamaba al gobernador “gordo asqueroso”.
“Me niego a hablar del hecho de que es un gordo asqueroso. No lo menciono”, continuó Trump, antes de añadir que a él también le gustaría perder unos kilos.
También aprovechó para criticar a su antecesor, Joe Biden, al bromear con que el demócrata usó un autopen para el indulto de los pavos del año pasado, por lo que fueron totalmente “inválidos”, y prosiguió diciendo que “Peach” y “Blossom”, los pavos indultados por Biden, estaban a punto de ser procesados, pero que él los indultaba oficialmente junto con las aves de este año.
