Más Información

Bloqueo de transportistas; 16 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Bloqueo de transportistas; 16 estados y más de 40 carreteras afectadas, consulta la lista completa

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Segob señala mano política en bloqueos de transportistas; Monreal asegura que no hay elementos para afirmarlo

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Bloqueos carreteros: “¿Al ser la afectación en vías federales es un delito o no?”, cuestiona Segob; “No nacimos ayer”, dice a manifestantes

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Refuerzan vallas de Palacio Nacional con bloques de cemento; muralla llega a la Catedral

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

Caso Carlos Manzo: cae "El Pelón"; es identificado como reclutador de dos implicados en asesinato del alcalde de Uruapan

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

PAN denuncia ante FGR disturbios y detenciones en marcha de Generación Z; “no existe bloque negro, es bloque guinda”, señala

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Sheinbaum recibe a Carlos Slim en Palacio Nacional; es la quinta reunión que sostiene con el empresario

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales; minuto a minuto de los bloqueos carreteros

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Inflación en México sube a 3.61% tras dos quincenas a la baja; electricidad y servicios profesionales impulsan el alza

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Diputados se dan aumento de 113 mil pesos al año

Muerte de Joel en Tulum: Yucatán y Quintana Roo refuerzan coordinación; hay dos detenidos

Muerte de Joel en Tulum: Yucatán y Quintana Roo refuerzan coordinación; hay dos detenidos

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Hallan siete cuerpos en límites de Zacatecas y San Luis Potosí; detienen a cuatro elementos de la Guardia Civil potosina

Toronto.- El primer ministro canadiense, Mark Carney, está considerando viajar a Washington el 5 de diciembre para participar en el y así tener la oportunidad de reunirse con el presidente de EU, .

La Oficina del Primer Ministro canadiense confirmó este lunes que Carney está considerando su presencia en el sorteo, pocas horas después de que el jefe de Gobierno canadiense declarase en Sudáfrica, durante la cumbre del G20, que no tenía prisa por hablar con Trump para resolver la disputa comercial entre los dos países.

El opositor Partido Conservador de Canadá criticó este lunes las palabras de Carney y recordó que los aranceles que Washington aplica a las importaciones canadienses están causando graves problemas económicos al país.

Lee también

A finales de octubre, entre Canadá y EU en represalia por la emisión en televisiones estadounidenses de un anuncio canadiense en el que el expresidente Ronald Reagan calificaba los aranceles como dañinos a la economía.

Trump también incrementó del 25% al 35% los aranceles que afectan a las importaciones canadienses no incluidas en el T-MEC.

Aunque Carney se disculpó con Trump durante un breve encuentro en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Corea del Sur, el presidente estadounidense se ha negado a reanudar las negociaciones comerciales.

Estados Unidos, México y Canadá serán la sede del Mundial 2026. El sorteo del 5 de diciembre determinará los grupos en los que jugarán las 48 selecciones que participarán en el campeonato.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre. Foto: IMSS / ISSSTE / Secretaría de Bienestar / Adobe

¡Sorpresa de última hora para pensionados! Adultos mayores que recibirán dinero este 28 de noviembre

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026. Foto: Canva

Confirman qué estados podrán sacar la licencia permanente de CDMX en 2026

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno