FIFA presume a la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara a 200 días del Mundial 2026

Faltan 200 días para que se lleve a cabo la inauguración del Mundial 2026 en la cancha del estadio Azteca -ahora Banorte- y la emoción en los aficionados crece con cada segundo que pasa. El próximo 5 de diciembre se llevará a cabo el sorteo donde se definirán los grupos y se sabrá qué partidos se llevarán a cabo en México; mientras tanto, la FIFA publicó un video presumiendo las tres ciudades del país que recibirán a las mejores selecciones del mundo.

Gabriela Cuevas, la representante del gobierno ante la FIFA, compartió en redes sociales un mensaje de orgullo por ser la tercera vez en la historia que México será anfitrión el torneo de naciones más importante del mundo, junto al video del máximo ente en el futbol donde se presumen las sedes aztecas.

¡Estamos a 200 días del inicio del Mundial 2026! Hoy compartimos el video presentado por FIFA para el Mundial en nuestro país, celebrando que México está cada vez más cerca de una Copa del Mundo histórica. Por tercera ocasión, nuestro país será sede del torneo más importante del planeta —y seremos el único país en el mundo en lograrlo", escribió Cuevas.

"Tres ciudades mexicanas recibirán al mundo con los brazos abiertos: Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. La cuenta regresiva avanza y México está listo para volver a hacer historia. ¡200 días para que el mundo vuelva a mirar hacia México!", concluyó.

En el video, se muestran distintas locaciones tradicionales de cada ciudad, desde el Ángel de la Independencia hasta el Cerro de la Silla y La Minerva. También se presumen platillos típicos de la comida mexicana, danzas regionales y termina con la Copa del Mundo en cada uno de los estadios que tendrá México en el torneo.

