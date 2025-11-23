Liguilla: Así se jugarán los cuartos de final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX

Este domingo los Bravos de Juárez (2-1) vencieron al Pachuca en el último partido del Play-In y sellaron su pase a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, donde ya están definidos todos los cruces de cuartos de final.

Ahora, el camino por ver quién se lleva el título de campeón del futbol mexicano empieza oficialmente, con cruces destacados y la presencia de tres de los cuatro equipos considerados grandes en la Liga MX. El único ausente es Pumas, que fue eliminado justamente en la primera instancia del Play-In.

El líder y campeón vigente del futbol mexicano, Toluca, empezará su camino al bicampeonato y definirá la serie de cuartos de final contra los Bravos de Juárez, que clasificaron a Liguilla tras perder contra los Xolos y vencer al Pachuca en repechaje.

Los Tigres de Guido Pizarro primero visitarán la frontera para enfrentar a los Xolos de Tijuana de Gilberto Mora y jugarán la vuelta en el Volcán, buscando imitar el camino glorioso del equipo femenil, recientemente consagrado por séptima vez en su historia.

Finalmente, los dos partidos más atractivos los protagonizan Cruz Azul, Chivas, América y Monterrey, en duelos de pronóstico reservado.

ASÍ QUEDÓ DEFINIDA LA LIGUILLA DEL APERTURA 2025

Con días y horarios por confirmar, así se jugarán los cuartos de final.

Toluca vs Juárez (ida en el Olímpico Benito Juárez, vuelta en el Nemesio Diez)

Tigres vs Tijuana (ida en el estadio Caliente, vuelta en el estadio Universitario)

Cruz Azul vs Guadalajara (ida en el estadio Akron, vuelta en el estadio Olímpico Universitario)

América vs Monterrey (ida en el Gigante de Acero, vuelta en el estadio Ciudad de los Deportes)

