Richard Ledezma admite su deseo de jugar con la Selección Mexicana y de llegar al Mundial

Richard Ledezma ha sido una de las más grandes revelaciones de este Apertura 2025, vive un gran momento con Chivas y ha manifestado su intención de jugar el Mundial 2026, y también le abrió la puerta a una posible convocatoria con la Selección Mexicana.

El ex del PSV nació en Estados Unidos, pero cuenta con raíces mexicanas, por lo que es de esos futbolistas con doble nacionalidad haciéndolo opción para ambas escuadras nacionales.

Ledezma jugó con el conjunto de las Barras y las Estrellas a nivel juvenil el el Mundial Sub-20 de hace un par de años, así como un partido amistoso con la mayor. Estas dos participaciones no le impiden jugar con México, debido a que el reglamento de la FIFA le permite hacer el "one-time switch" que modifica su nacionalidad para jugar con los mexicanos.

Lee también: F1: ¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas?

El lateral derecho rojiblanco se ha colocado como uno de los futbolistas más destacados en esta posición, además de ser un gran elemento en las Chivas, equipo al que llegó para este semestre.

Richard ya expresó su deseo de poder representar al Tri en el Mundial del próximo año, donde México será uno de los tres países anfitriones.

"La verdad que sí, si me toca es un sueño mío ir al Mundial, nunca he ido a uno y la verdad me gustaría representar a México. Yo creo que si hacemos una buena liga en Chivas, puedo entrar ahí, en el Mundial", comentó el defensor.

De igual manera, aseguró que sus propios compañeros lo han motivado para ponerse los colores de la Selección Mexicana.

Lee también: Milan sin Santiago Giménez derrota al Inter de Milán en el Derby della Madonnina

"Ellos me dicen que no estaría mal jugar con la Selección y la verdad yo les dije que estoy más preparado que nunca para ir y a ver cuándo me toca ir".

La competencia de Ledezma en la pradera derecha estaría entre Jorge Sánchez y Kevin Álvarez. Rodrigo Huescas podría ser otra opción para Javier Aguirre, pero el lateral del Copenhague se rompió los ligamentos de la rodilla derecha y su participación en la siguiente Copa del Mundo luce complicada.