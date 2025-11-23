F1: ¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos tras el GP de Las Vegas?

Se cumplió una fecha más de la temporada 2025 de la Fórmula 1, donde el Gran Premio de Las Vegas fue testigo de un estupenda victoria por parte de Max Verstappen y de una descalificación a los monoplazas de McLaren que enciende la carrera por el título.

La carrera se decidió en la segunda curva del circuito, luego del ataque del riesgoso corte que Lando Norris intentó hacerle a Verstappen, quien aguantó el cerrón del inglés para salir de la curva en primer lugar, aunque también se vio beneficiado por la frenada tardía del piloto de McLaren.

Con una gran estrategia y un manejo impecable, el león neerlandés firmó su victoria número 69 de su carrera y la sexta de la presente campaña. Norris apareció en la segunda posición y George Russell terminó tercero.

The updated top ten finishers in Las Vegas, following the disqualification of Norris and Piastri ⬇️#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/CvcpigcZle — Formula 1 (@F1) November 23, 2025

El segundo puesto de Lando lo ponía en una cómoda situación, ya que se acercó bastante a su primer título de F1. Sin embargo, ese sueño podría esfumarse, debido a que después de la carrera la FIA descalificó a Norris y a Piastri por incumplir el reglamento.

La descalificación de ambos monoplazas le dieron una extraordinaria opción a Verstappen de buscar su quinto título de la categoría. Luego de perder el segundo y cuarto lugar respectivamente, Norris redujo su distancia a 24 unidades sobre Piastri y Verstappen, quienes ya comparten el segundo puesto del campeonato.

Así marcha el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Lando Norris - McLaren - 390 Oscar Piastri - McLaren - 366 Max Verstappen - Red Bull - 366