Álvaro Fidalgo reacciona con ilusión al ver la camiseta de la Selección Mexicana: “Ya veremos”

El 2026 será un año muy especial para la Selección Mexicana, que luego de una larga espera debutará en la Copa del Mundo de la FIFA, en una edición en la que será coanfitrión con Estados Unidos y Canadá.

Con la cancha del Estadio Azteca como fortaleza, el equipo de Javier Aguirre buscará sacudirse las críticas y mostrar su mejor versión para alcanzar una participación histórica.

La edición del año siguiente podría ser muy especial para Álvaro Fidalgo, atacante español del América, quien estaría por cumplir todos los requisitos para sumarse al Tricolor tras finalizar su naturalización, hecho que ha generado gran ilusión en la afición azulcrema.

Una muestra de esto se dio recientemente en un evento de la marca que viste al equipo mexicano, en el que estuvieron Henry Martín y Fidalgo, quien regaló uno de los momentos más virales gracias a un aficionado.

Todo ocurrió al mostrarle a la estrella del América la camiseta de la Selección Mexicana: “Álvaro… mira, ya te imaginé con esta”, palabras a las que Fidalgo respondió con una ligera sonrisa: “Ya veremos”.

La respuesta generó que Martín no ocultara una sonrisa, terminando el video con Fidalgo firmando la camiseta mexicana, que portará el equipo en la justa de la FIFA.

