David Benavidez vence en siete rounds a Anthony Yarde y anuncia su próximo combate ante el mexicano Gilberto Ramírez

El ‘Monstruo Mexicano’ hizo de las suyas. Siete episodios le bastaron a David Benavidez (31-0 25 KO’s) para acabar con el británico Anthony Yarde y defender su título semipesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El mexicoamericano se mostró superior de principio a fin en la ANB Arena, en Riad, Arabia Saudita, y devoró al de Londres que puso poca resistencia ante los embates de nacido en Phoenix, Arizona.

Antes de acaba con su rival el Monstruo “jugó” con su oponente en un fiel reflejo de la abismal diferencia que se vio en el combate. Fueron 18 golpes los que lanzó sin piedad a Yarde que sólo mantuvo las manos arriba sin intentar salir de las cuerdas.

Lee también Juan "El Güerito de Tepito" se presenta con victoria en el boxeo profesional; se impone por decisión unánime a Barker Ssewanyana

Fue en el séptimo episodio cuando Benavidez lo derribó. Más por cansancio que por un contundente golpe, Anthony fue a la lona y logró levantarse y reaccionar a la cuenta del réferi; sin embargo, a 1:58 del final del mismo round, David lanzó otra ráfaga para confirmar su victoria en los semicompletos; el tercero en el ring tuvo que intervenir ante la nula respuesta del europeo.

El ‘Monstruo Mexicano’ salió con el puño en alto, con sus cinturones a los hombros, no sin antes anunciar su próximo compromiso. Benavidez reveló que el 2 de mayo se medirá a Gilberto “Zurdo” Ramírez, por los títulos WBA y WBO del Peso Crucero.

Un pleito que promete ser una guerra en fiesta patrióticas por territorio estadounidense.

Lee también Dos jugadores de futbol americano colegial fueron apuñalados por su compañero de equipo