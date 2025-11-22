Juan "El Güerito de Tepito" se presenta con victoria en el boxeo profesional; se impone por decisión unánime a Barker Ssewanyana

Cinco años en el boxeo amateur llegaron a su fin. Juan "El Güerito de Tepito" se presentó en el pugilismo profesional y lo hizo con una victoria frente al ugandés Barker Ssewanyana.

El capitalino abrió la cartelera en Riad, Arabia Saudita, que finalizará con el combate estelar de David Benavidez y lo hizo con un contundente triunfo por decisión unánime sobre su oponente de 25 años.

En un pleito pactado a cuatro rounds en peso gallo, Juan Pérez impuso condiciones de principio a fin. Mantuvo distancia con su largo jab y se hizo sentir con constantes uppercuts que cimbraron al africano.

Lee también Juan "El Güerito de Tepito" y los sacrificios de un boxeador adolescente; "quiero vivir como un campeón del mundo", asegura

Juan El Guerito de Tepito wins his debut via Unanimous Decision 🔥🥊



🎟️ Buy #RingIV: Night of Champions NOW at https://t.co/FoiaUucafv | Nov 22 | Live exclusively on DAZN | @RingMagazine ◾ pic.twitter.com/PrpnZg7EZd — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 22, 2025

El del Barrio Bravo escuchó atento a su esquina comandada por José Benavidez, padre del "Monstruo Mexicano". Ejecutó lo que se pudo escuchar en la transmisión y resultó.

Ssewanyana abusó del recurso del abrazo y fue sancionado por los jueces. Al verse superado por la pegada y agilidad del mexicano recurrió al combate cercano, pero los intentos fueron en vano y su única arma fue abrazar al Güerito.

El joven pugilista de prometedor futuro salió a su primer combate profesional con una vestimenta de la caricatura Bob Esponja y la canción El Toro Encartado de Natanael Cano. La ternura de su ropa reflejaba que se trataba de un infante, pero su despliegue en el ring fue de gente adulta.

Ya sin caretas y con exigencias diferentes, Juan "El Güerito de Tepito" comienza su andar en el mundo profesional. Hoy lo hizo con una importante victoria, pero el camino apenas inicia.