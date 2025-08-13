Juan "El Güerito de Tepito" un consentido en el Barrio Bravo; el joven peleador no se marea con la fama

Saúl Canelo Álvarez, David Benavidez y Manny Pacquiao, entre otros, son personalidades del boxeo que Juan Pérez, El Güerito de Tepito, se ha cruzado en el camino. Ha tenido la dicha de recibir consejos de ellos.

“Todos me dicen lo mismo, sobre la disciplina, que voy a llegar a ser grande si trabajo duro y con dedicación. Siempre trato de llevar eso, enfocarlo en todos los sentidos, y siento que eso es lo que me ha ayudado”, declaró el boxeador del Barrio Bravo.

Pero no es todo. Para el púgil de 15 años de edad, quie pronto dará el salto al profesionalismo, la motivación e inspiración están en su gente, en las calles del barrio que lo han visto crecer.

“Todos los niños me piden fotos, las mamás me piden consejos para sus hijos. Tengo todo el apoyo de mi gente, del barrio, en los puestos. Eso me motiva a echarle más ganas, por ellos. Demostrarles a todos que, con dedicación y esfuerzo, todo se puede lograr”, menciona, en charla con EL UNIVERSAL Deportes.

La presión y la fama crecen en el Barrio Bravo y en su corta carrera; sin embargo, El Güerito asegura tener pies de plomo y niega que ser un consentido en Tepito lo maree.

“Me manejo normal, trato de estar siempre concentrado. La fama es gracias a toda la gente que me apoya”, concluye.