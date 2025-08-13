Juan "El Güerito de Tepito" quiere llenar de gloria al Barrio Bravo; se acerca su debut profesional en Arabia Saudita

Más Información

En noviembre de 2023, , declaró a Deportes: “Si lo sueñas, lo puedes lograr”. Casi dos años después, ya con 15 de edad, sus palabras le han hecho justicia.

Su físico, así como su mentalidad, han cambiado. Las travesuras han ido desapareciendo; en su lugar, llegaron nuevos objetivos, mayor disciplina y el tan esperado debut profesional.

El 22 de noviembre, en Riad, Arabia Saudita, El Güerito de Tepito, con récord amateur de 90-4, dará el salto al profesionalismo, en una pelea undercard, donde compartirá cartelera con David Benavidez.

“Va a ser un gran debut, en un gran escenario, como todo el mundo quisiera pelear. Mi primera pelea profesional en Arabia Saudita... Como quisiera cualquier boxeador, en los mejores escenarios. Espero que sea una pelea en grande y a nosotros nos toca prepararnos a tope”, dijo, en entrevista con El Gran Diario de México.

De Tepito para el mundo”, lo dice con orgullo, lo escribe en sus redes sociales. En noviembre, el mundo sabrá más del pequeño púgil forjado en el Barrio Bravo y Juan tiene un ambicioso objetivo en mente: “Ser el nuevo campeón del mundo de Tepito".

“Estoy muy emocionado. Me estoy preparando duro, llega esta oportunidad y ahora toca aprovecharla al máximo, que todos sepan quién es El Güerito de Tepito”, advierte el nuevo integrante del Team Benavidez.

Se enfoca totalmente en entrenar. Foto: Berenice Fregoso / EL UNIVERSAL
