Juan "El Güerito de Tepito", la nueva joya del boxeo mexicano

“Pongan corridos tumbados”, grita, mientras se venda las manos para comenzar su entrenamiento en un gimnasio perteneciente a la alcaldía Cuauhtémoc.

Baila “como el Canelo Álvarez”, hace bromas, exige y juega. Juan Pérez, mejor conocido en el Barrio Bravo como El Güerito de Tepito, es un adolescente como cualquier otro, pero con un sueño y objetivo: ser campeón mundial del CMB.

A los 10 años de edad llegó al mundo boxístico, por necesidad. En un partido de futbol fue golpeado y su inexperiencia le impidió defenderse. Desde ese momento, decidió que “era necesario” aprender a defenderse.

“Por mi casa había un ring de boxeo y defensa personal. Me dijeron ‘te vamos a meter para que aprendas a defenderte, y si te pegan, tú también’”, dijo El Güerito, a EL UNIVERSAL Deportes.

Forjado en Tepito, con 67 peleas (63-4) y un cinturón que lo acredita como campeón amateur del CMB en la categoría de 38-40 kilogramos, se ha convertido en la nueva joya del boxeo mexicano.

“Mis ejemplos a seguir son [Julio César] Rey Martínez, que es de aquí de Tepito, Julio César Chávez, Canelo Álvarez... Me veo campeón del mundo del CMB, llegando a los Martes de Café con mi cinturón. A darle con todo para un día ser como ellos. Si lo sueñas, lo puedes lograr”, aseveró.

Ser disciplinado podría resultar complicado para alguien de su edad; sin embargo, lo tiene muy claro. Se cuida desde la alimentación y los horarios.

“Hago mucho ejercicio. Me levanto a las 6 de la mañana, voy a correr, desayuno y me voy al gym a entrenar... Luego a la escuela. Regreso a las 8, hago la tarea; no como dulces, como arroz, salmón, carne, pescado, verduras. Soy muy disciplinado”, presume.

De estilo rápido y técnico, El Güerito de Tepito disfruta forjar su futuro con volados y uppercuts... El Barrio Bravo ya cocina a su nuevo ídolo.