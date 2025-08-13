Juan "El Güerito de Tepito" y los sacrificios de un boxeador adolescente; "quiero vivir como un campeón del mundo", asegura

Parte del camino son los sacrificios y Juan Pérez, El Güerito de Tepito, así lo entiende. A los 15 años, su vida de adolescente no puede, ni debe ser como la de cualquier otro. El sueño de debutar a nivel profesional está cerca y privarse de cosas es rutina.

Su madurez, así como su cambio físico, sorprenden. Con la mirada puesta en el objetivo, el pequeño púgil lanza, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes, que “mi idea es sacrificarme ahora para vivir el resto del tiempo como un campeón.

“Como todo, no voy a decir que no me gusta jugar... Claro que sí. Salir con amigos, de vez en cuando comer en un lugar bonito; no tanto de fiesta, porque no soy de fiesta, pero claro que me gusta y me llama la atención, pero ahora me tengo que enfocar y ser más disciplinado”, declara.

Hace unos meses, Juan firmó con Team Benavidez. Después de varias visitas a su campamento, de charlas y una interesante propuesta, el de la Ciudad de México aceptó ser parte del equipo. En septiembre viajará nuevamente a Estados Unidos para prepararse rumbo a su presentación profesional, bajo las órdenes de José Benavidez Sr. y Jorge Rubio. Claro, tampoco es fácil.

“Claro [que extraño] a la familia, los amigos, la gente... Extraño el barrio, la comida, salir; todo se extraña. Allá entrenas, duermes, entrenas, duermes, desayunas, comes, cenas... Siempre se entrena”, lamenta, entre risas, pero consciente de lo que viene.

En Arnol’s Gym Tepito, sitio donde entrena, impresionan murales de leyendas como Salvador Sánchez, Julio César Chávez, Erik Morales y Juan Manuel Márquez, entre otros.