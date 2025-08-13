Ricky Guzmán, el encargado de mantener con 'pies de plomo' al "Güerito de Tepito"; así entrenan rumbo al salto profesional

José Benavidez Sr. (padre de David), Jorge Rubio y Ricardo Guzmán. Los tres son entrenadores de Juan Pérez, El Güerito de Tepito, aunque el tercero es el encargado de llevar a cabo el trabajo con el pequeño púgil en Ciudad de México.

“Cuando llegó conmigo, no sabía quién era el niño, no tenía idea de lo que llevaba a cabo, la fama que tiene y la disciplina que siempre ha tenido. Hay que estar detrás de él, porque no deja de ser ese niño que lleva por dentro. Es complicado, pero bien divertido”, declara Ricky, en charla exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Aterrizarlo es fundamental para Ricardo, porque sabe lo que podría venir para Juan en el mundo del boxeo profesional, en especial por el gran talento que tiene.

“Hay bastante responsabilidad, porque es un niño con mucha energía. Vienen bastantes cosas detrás de él y tentaciones, así es que hay que estar todavía más detrás de él. Es el mayor reto que tengo. Somos los principales responsables de llevar la carrera del niño”, aseveró.

Más que profesor, es su amigo. La comunicación es clave para que el trabajo fluya de mejor manera dentro y fuera del cuadrilátero.

“Llevamos la comunicación como amigos. Tengo un hijo de 15 años, se lleva bastante bien con él, y creo que tengo la comunicación adecuada. Hemos llorado arriba del ring, de la frustración, y eso nadie lo sabe. Es una comunicación dura, certera; tanto, que hasta hemos llorado, hemos sentido la presión. Con ningún otro peleador me había pasado algo así”, finaliza.