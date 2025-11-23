Miguel Herrera y la gran cantidad que cobrará por ser despedido de Costa Rica tras no clasificar al Mundial

Miguel Herrera consumó hace unos días uno de los más grandes fracasos de su carrera al no lograr llevar a la Selección de Costa Rica a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

El entrenador mexicano, quien llegó al país centroamericano con altas expectativas, jamás pudo encontrar la mejor versión de sus jugadores, dejando en casa la oportunidad de avanzar a la justa de la FIFA, pese a que en la eliminatoria eran favoritos.

Lo ocurrido en la cancha causó efecto inmediato al informarse su salida del equipo tico por parte de la Federación de Costa Rica, que decidió terminar el proyecto ante la presión de los medios y aficionados.

Sin importar el pésimo resultado, Miguel Herrera recibirá por parte de su antigua selección un importante pago por ser despedido, mismo que fue dado a conocer por distintos medios internacionales.

De acuerdo con datos del diario Olé de Argentina, el ex técnico del América cobrará 25 mil dólares (aproximadamente 461 mil pesos) luego de ser despedido antes de terminar el año.

"No puedo detallar sobre el contrato, pero todos tienen un inicio y un final. Con Miguel (Herrera) tuvimos que negociar un finiquito como con cualquier contrato. El finiquito que se tuvo con Miguel Herrera fue muy favorable para la Federación", comentó Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Futbol (FCRF).