Varias personas resultaron heridas en incidentes entre hinchas y la policía durante el clásico del fútbol paraguayo, entre Olimpia y Cerro Porteño, el domingo en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Los disturbios se originaron por la explosión de petardos de gran potencia introducidos en forma clandestina en la gradería norte del estadio, asignada a la hinchada de Cerro Porteño, relataron testigos.

El partido, disputado ante 40 mil personas, fue suspendido a los 29 minutos de juego por graves enfrentamientos entre hinchas de Cerro Porteño y la policía en una tribuna del estadio.

"Un grupo de violentos logró despojar de su escudo a un agente y exhibió el equipo de seguridad como trofeo ante la multitud", relató un testigo al diario Abc.

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En medio de la tensión del clásico entre Club Olimpia y Cerro Porteño, estas imágenes reflejan una mezcla de emociones…



Tristeza por lo que ocurrió.

Preocupación por las familias presentes.

Pero también un gesto que no pasa… pic.twitter.com/LQP0AGt5cR — Larissa Riquelme (@lari_riquelme) April 19, 2026

La policía respondió con balines de goma y gases lacrimógenos lanzados en plena tribuna, lo que obligó a centenares de espectadores a dispersarse por el gramado, según imágenes transmitidas por la televisión.

Unos 100 hinchas fueron detenidos.

"En el encuentro deportivo entre Olimpia y Cerro Porteño se registraron hechos de violencia protagonizados por una parte de la parcialidad del club Cerro Porteño, lo que obligó a la suspensión temporal del partido por razones de seguridad", expresó la policía en un comunicado.

Agregó que trabaja para "identificar a los que iniciaron el conflicto para que sean sancionados y no vuelvan a ingresar a los eventos deportivos".

Las fuerzas uniformadas reportaron al menos seis heridos en sus filas, uno de ellos de extrema gravedad, que fueron trasladados a un hospital local.

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El médico portavoz del centro de salud, David Torales, dijo que los heridos presentan lesiones en la cabeza, heridas cortantes, "posiblemente heridas de arma blanca" y contusiones diversas.

👏 CUANDO NO IMPORTAN LOS COLORES



🫂 En medio de los incidentes en el Defensores del Chaco, hinchas de Olimpia ayudaron a simpatizantes de Cerro Porteño a ponerse a resguardo y cruzar con seguridad, evitando que fueran alcanzados por proyectiles.#Unicanal pic.twitter.com/DMvNfqEzVO — Unicanal (@Unicanal) April 19, 2026

Caos e invasión del campo de juego

Los barristas multiplicaron sus detonaciones y los enfrentamientos provocaron la huida del público.

La humareda de los gases cubrió las distintas tribunas y provocó la huida de los espectadores, muchos de ellos con niños en brazos. Se observaron escenas de desesperación y asfixia mientras la nube de humo se apoderaba de gran parte del estadio, según las imágenes de la televisión.

Según dijeron testigos al diario Última Hora, hombres, mujeres y niños treparon los alambrados y divisiones entre las graderías para escapar.

"Los agentes policiales actuaron inmediatamente para garantizar la seguridad de los asistentes", remarcó la policía en su comunicado.

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El código disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) señala taxativamente que "será causal de pérdida de los puntos en juego, sin perjuicio de otras sanciones, la imposibilidad de hecho de la prosecución de un partido, producida por el público adepto a uno de los cuadros contendientes".

Policía ayuda a fan en medio de la pelea en las gradas del Olimpia vs Cerro Porteño / Foto: AFP

El presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, dijo que su club "hará valer sus derechos" para que los tres puntos en juego le sean concedidos vía el Tribunal de Disciplina de la APF.

Por su parte, el mandatario de Cerro Porteño, Blas Reguera, expresó que "no es hora de discutir sobre los 3 puntos en juego". Y responsabilizó al Olimpia por la seguridad del estadio como club organizador del partido.

Olimpia, con 39 puntos, es el líder del Torneo Apertura paraguayo, y Cerro Porteño con 33, es segundo.