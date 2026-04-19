LIV Golf confirma su regreso a México y al Club de Golf Chapultepec en 2027

Esta semana, los ojos del mundo del golf estuvieron puestos en México, no sólo por el atractivo de ver la cuarta edición del LIV Golf México, también por el morbo de ver cómo reaccionaban directivos y jugadores a los rumores de desaparición de la liga ante un posible retiro de inversión por parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita.

Desde el Club de Golf Chapultepec, directivos como Scott O’Neil (CEO de LIV Golf) y Christopher Heck (Presidente de Operaciones Comerciales) se encargaron de brindar calma a los fanáticos del circuito saudí garantizando la continuidad del mismo y dentro de ese futuro está contemplado México. Este domingo, anunciaron su regreso al ‘Chapu’ para el calendario de 2027.

A través de un comunicado, Ross Hallett, Vicepresidente Ejecutivo de LIV Golf, mencionó que “la Ciudad de México ha demostrado ser una casa increíble para los eventos de clase mundial de LIV Golf, y nuestros aficionados continúan adoptando la competencia, la música, la cultura y la energía que hacen de LIV Golf una experiencia inclusiva para todos”.

Fabián de Pedro, Presidente del Club de Golf Chapultepec, comentó: “El Club de Golf

Chapultepec está encantado de ser sede de LIV Golf Mexico City por tercer año consecutivo. Este evento deportivo internacional coloca a México en una posición muy especial. Para México, para el Club de Golf Chapultepec y para el golf en el país, es un honor contar con los mejores jugadores del mundo”.

Este año, LIV Golf volvió a ser un éxito. Durante los cuatro días de torneo, cientos de aficionados disfrutaron de conciertos de música con artistas como Los Ángeles Azules o Sofi Tukker; de gastronomía de primer nivel, exhibiciones de arte y un Fan Village, con demostraciones en vivo de cocina y mixología. Benjamín Salinas Sada, Vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, declaró que el año que viene buscarán dar el mejor evento que han organizado hasta ahora.

Cabe recordar que México es parte del calendario de LIV Golf desde 2023. Las primeras dos ediciones fueron en Mayakoba, y estas últimas dos en Ciudad de México, en el ya mencionado ‘Chapu’.

Todavía no hay fecha anunciada para la visita de LIV en 2027, pero la lista de espera para comprar boletos ya está disponible.