LIV Golf México: ¿Cuántos millones de dólares se lleva el campeón del torneo?

Este domingo conoceremos al nuevo campeón de LIV Golf México, en lo que promete ser una definición llena de emociones en el Club de Golf Chapultepec. El ganador, además de llevarse con orgullo el trofeo, recibirá millones de dólares como parte de la bolsa asegurada que tiene este campeonato.

El líder actual es Jon Rahm, que además es el líder en la tabla de posiciones de la temporada general, que tiene 14 trofeos de LIV Golf entre títulos individuales y de equipo, y 23 títulos en su carrera como profesional. Este año ya ganó en Hong Kong, pero en México buscará su segunda victoria de la campaña.

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¡Así empieza la última ronda Jon Rahm! ⛳️



El español comienza su búsqueda del campeonato en México con un par en el hoyo 1.



¡Hoy habrá nuevo campeón de LIV Golf México! 🇲🇽 pic.twitter.com/RF8DLOM4gE — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 19, 2026

¿Cuánto dinero ganará el campeón de LIV Golf México?

En el mítico campo del ‘Chapu’, la bolsa a repartir entre los 57 jugadores y los 13 equipos es de 30 millones de dólares.

El campeón individual se lleva 4 millones de dólares y el equipo ganador se repartirá otros 3 millones.

Así, en un mismo día, Rahm podría ganar casi 5 millones de dólares, ya que su equipo, Legion XIII, lidera la competencia de equipos con -38 y 15 golpes de ventaja sobre Fireballs GC, dueño del segundo lugar.

Así ha sido la temporada de Jon Rahm

El español, ganador de dos Majors y capitán de Legion XIII, es sin lugar a dudas el jugador más exitoso de LIV Golf, habiendo quedado afuera del top 10 solamente en dos ocasiones.

Esta temporada, Rahm quedó tres veces en segundo lugar (Riyadh, Adelaide y Sudáfrica), una vez en quinto lugar (Singapur) y conquistó el primer lugar en Hong Kong.

En LIV Golf México, debutó en 2024 con un empate en tercer lugar en Mayakoba, y el año pasado terminó en cuatro lugar, ya en el Chapultepec.

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