Bryson DeChambeau abandona la Ronda 4 de LIV Golf México; el mexicano Luis Carrera toma su lugar

Para los amantes del golf en México, la Ronda de Campeonato viene con sabor agridulce. Uno de los favoritos del público, Bryson DeChambeau, se retiró por problemas físicos, pero su lugar, será ocupado por el mexiquense Luis Carrera.

DeChambeau, que había ganado los últimos dos eventos de LIV antes de aterrizar en México, vivió un fin de semana de pesadilla, con par de campo en las primeras dos rondas y una tarjeta de 2 golpes por encima del par en la ronda 3 del sábado.

A pesar de no desempeñarse a la altura de las expectativas, el estadounidense fue acompañado por cientos de niños y niñas junto a sus familias en cada hoyo del Club de Golf Chapultepec. Junto a Jon Rahm, era el favorito de la afición mexicana.

Molesto por no jugar como esperaba, Bryson expresó su frustración en repetidas ocasiones durante el fin de semana, pero aún así se tomaba el tiempo de firmar autógrafos y saludar a sus seguidores.

De acuerdo con Luis Javier Pavón, de Claro Sports, “DeChambeau está WD (retirado) para la 4 ronda de LIV Golf Mexico City. Nos dijeron que tiene problemas en la muñeca”.

Por su parte, Carrera tendrá su segunda participación en LIV, después de debutar en Dallas el año pasado en lugar de Brooks Koepka.

Así, habrá tres mexicanos en el field: Carlos Ortiz, Abraham Ancer y Luis Carrera.

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