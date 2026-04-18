LIV Golf busca impulsar el nacionalismo en México a través de Carlos Ortiz y Abraham Ancer

En México la afición por el golf ha crecido de manera considerable en los últimos años, y entre las razones principales destaca la cantidad de torneos que se llevan a cabo en el país tanto de PGA, LPGA como el que se lleva a cabo esta semana con LIV Golf.

Esta Liga, creada en 2022, ha dividido opiniones y los puristas del deporte de los bastones no terminan por apoyar su irrupción, principalmente por ser financiada por el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita); sin embargo, la presencia de jugadores mexicanos como Carlos Ortiz y Abraham Ancer ha sido utilizada a favor por los directivos para atraer a las nuevas generaciones en el país.

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Christopher Heck, Presidente de Operaciones Comerciales, habló en exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes y confesó que “tal como sucede con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo, diría que nos enfocamos en impulsar el nacionalismo. Cuando tienes un equipo local como Torque, con jugadores como Carlos Ortiz que cargan la antorcha de México junto a Abraham Ancer… Ellos aman ver la bandera mexicana en su uniforme y en la gorra, y eso provoca que más gente quiera apoyar al equipo”.

Este fin de semana en el Club de Golf Chapultepec se llevó a cabo la sexta jornada de un calendario con visitas a Sudáfrica, Singapur, Australia, Corea del Sur, entre otros.

Para Heck, “México es un gran país y la Ciudad de México es una ciudad de clase mundial, de todas las ciudades que visitamos nos inclinamos a lugares que aman el deporte, que tienen gran población y sean ricos en cultura. Es gracioso porque cada ciudad es única, y tener la cultura, la comida, las artes, el estilo de vida, todo juega para hacer único a México y creemos que el orgullo nacional es importante y cuando lo juntas con golf funciona muy bien”.