Jon Rahm remonta y toma el liderato en la Ronda 2 del LIV Golf México

Jon Rahm empezó la segunda ronda del LIV Golf México con un bogey en el hoyo 1 y parecía que tendría una jornada complicada en el Club de Golf Chapultepec; sin embargo, se recuperó con birdie en el 2 y firmó la remontada con una tarjeta de 4 golpes bajo par para un acumulado de -10 para tomar el liderato.

Victor Perez tuvo una ronda de pesadilla, terminó dos golpes encima del par con cinco bogeys, dos de ellos consecutivos. En la bandera del hoyo 7 incluso pasó varios minutos buscando una bola perdida.

En el 8, Rahm la mando al agua y su segundo error del día. En esta serie de errores, el liderato cambió de dueño por tercera vez en el día, ahora con Dustin Johnson a la cabeza. Sin embargo, el español cerró el back nine con cuatro birdies y no soltó el primer lugar.

“Lo que pasó hoy fue golf en sí mismo”, declaró Rahm para describir las altas y bajas que vivió durante el día.

En segundo lugar, hay triple empate a un golpe de distancia, a Rahm lo siguen Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner III.

El tamaulipeco Abraham Ancer se recuperó y tuvo una gran ronda, mostró una cara totalmente distinta a la primera jornada y pasó al lugar 16 con una tarjeta de 5 bajo par para un acumulado de -3.

Carlos Ortiz sorprendió a todo el mundo con un golpe de fantasía apoyándose en el rebote a través de un árbol y terminó con dos golpes bajo el par, para tomar el lugar 22.

Al final, Los Ángeles Azules animaron la fiesta con sus grandes éxitos para poner a bailar a los miles de amantes del deporte de los bastones que disfrutan el LIV Golf en México.