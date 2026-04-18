Jon Rahm lidera LIV Golf México y se perfila para el campeonato

Si algo ha caracterizado a Jon Rahm, durante este fin de semana en LIV Golf México, es su capacidad de recuperarse cuando las cosas no le salen como él quiere y la garra con la que lucha en cada hoyo del Club de Golf Chapultepec.

El español llega al último día de competencia en primer lugar después de una tercera ronda en la que firmó una tarjeta de 4 bajo par para un acumulado de -14, con dos golpes de ventaja sobre su compañero de equipo, Tyrrell Hatton (-12).

Su jornada volvió a presentar momentos altos y bajos muy pronunciados. En el ‘front nine’, metió un birdie y un doble bogey, del cual no pudo levantarse anímicamente hasta el hoyo 11, donde comenzó su remontada. En las últimas ocho banderas, el originario de Barrika metió cinco birdies.

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“La victoria siempre se define un poco por la fuerza mental y quién está jugando mejor técnicamente, así que si consigo la victoria creo que sería por lo fuerte que soy mentalmente”, mencionó Rahm en conferencia de prensa, además de destacar su deseo por ganar por primera vez en México.

¿Se siente favorito para ganar LIV Golf México? 🇲🇽



Jon Rahm declara que “si soy líder con dos golpes de ventaja, diría que sí, pero aún así hay que hacerlo” pic.twitter.com/umo8Et4wfX — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 18, 2026

El sudafricano Branden Grace pudo terminar la tercera ronda como líder, pero el doble bogey en el 11 y, en el 18, mandó la bola al agua para terminar con un golpe por encima del par en ese hoyo.

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Aun así, terminó el día con 6 golpes bajo el par y empezará el día de campeonato en tercer lugar, empatado con Tom McKibbin.

En equipos, Legion XIII se mantiene en la cima con 38 golpes bajo par, a 15 de distancia de Fireballs GC.

Por parte de los mexicanos, Abraham Áncer se llevó los reflectores con un águila en la bandera del 2, aunque no pudo romper el par de campo. Carlos Ortiz tuvo una jornada discreta, con cuatro birdies y dos bogeys.