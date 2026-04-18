Más Información

Liga MX: Chivas vs Puebla - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

Liga MX: Chivas vs Puebla - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

Monterrey vs Pachuca EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 15 | Clausura 2026

Monterrey vs Pachuca EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 15 | Clausura 2026

Jon Rahm lidera LIV Golf México y se perfila para el campeonato

Jon Rahm lidera LIV Golf México y se perfila para el campeonato

Liga MX: Cruz Azul vs Tijuana - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

Liga MX: Cruz Azul vs Tijuana - EN VIVO - Jornada 15 - Clausura 2026

Necaxa vs Tigres EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 15 | Clausura 2026

Necaxa vs Tigres EN VIVO: Juego ONLINE | Liga MX HOY | Jornada 15 | Clausura 2026

Si algo ha caracterizado a , durante este fin de semana en LIV Golf México, es su capacidad de recuperarse cuando las cosas no le salen como él quiere y la garra con la que lucha en cada hoyo del Club de Golf Chapultepec.

El español llega al último día de competencia en primer lugar después de una tercera ronda en la que firmó una tarjeta de 4 bajo par para un acumulado de -14, con dos golpes de ventaja sobre su compañero de equipo, Tyrrell Hatton (-12).

Su jornada volvió a presentar momentos altos y bajos muy pronunciados. En el ‘front nine’, metió un birdie y un doble bogey, del cual no pudo levantarse anímicamente hasta el hoyo 11, donde comenzó su remontada. En las últimas ocho banderas, el originario de Barrika metió cinco birdies.

Lee También

“La victoria siempre se define un poco por la fuerza mental y quién está jugando mejor técnicamente, así que si consigo la victoria creo que sería por lo fuerte que soy mentalmente”, mencionó Rahm en conferencia de prensa, además de destacar su deseo por ganar por primera vez en México.

El sudafricano Branden Grace pudo terminar la tercera ronda como líder, pero el doble bogey en el 11 y, en el 18, mandó la bola al agua para terminar con un golpe por encima del par en ese hoyo.

Lee También

Aun así, terminó el día con 6 golpes bajo el par y empezará el día de campeonato en tercer lugar, empatado con Tom McKibbin.

En equipos, Legion XIII se mantiene en la cima con 38 golpes bajo par, a 15 de distancia de Fireballs GC.

Por parte de los mexicanos, se llevó los reflectores con un águila en la bandera del 2, aunque no pudo romper el par de campo. Carlos Ortiz tuvo una jornada discreta, con cuatro birdies y dos bogeys.

Google News

Noticias según tus intereses