LIV Golf: Cleeks combina el arte con el deporte para atraer a las nuevas generaciones

El creador del famoso videojuego Minecraft, Jonas Mårtensson, “dejó” la programación para convertirse en director general de Cleeks, el equipo de LIV Golf que acapara los reflectores este fin de semana en México por su particular diseño de bolsas, las cuales forman parte de una iniciativa que busca impulsar el golf a través del arte.

En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Mårtensson y Johan Elliot, manager del capitán del equipo, Martin Kaymer, compartieron los detalles del programa “El Arte del Golf”, en el cual a lo largo de los 14 torneos que integran el calendario de LIV, los jugadores de Cleeks usarán 14 bolsas únicas, con diseños personalizados. En el caso de México, el artista encargado de este diseño fue Pablo Muñoz Gómez.

“Todo empezó con nuestra misión que es crecer el juego de golf y atraer más gente, nosotros dimos un paso más allá trabajando con artistas cada semana, que crean diseños de bolsas para cada torneo y lo hacemos con un fin benéfico, ya que cada bolsa será subastada y lo recaudado irá destinado a nuestro programa Junior de desarrollo”, mencionó Mårtensson.

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Cleeks combina el arte con el deporte para atraer a las nuevas generaciones en LIV Golf - Foto: Cleeks

Cleeks, además, evitó buscar a artistas de renombre y en cambio, apostó por los diseños de jóvenes intérpretes a través de la plataforma ‘Rookies’, que cuenta con más de 100 mil perfiles.

“El arte y el golf tienen mucho en común, nuestro capitán (Martin Kaymer) no sabe mucho de técnica, pero para él, cuando juega es como pintar una pieza de arte, él ve formas como un artista, así que la conexión es muy natural”, agregó Elliot.

Las bolsas son objetos sagrados para los golfistas y en un deporte tan marcado por la tradición, Cleeks apuesta por un un cambio de paradigma.

“Nosotros somos el enlace entre lo nuevo y lo viejo, tradición fresca nos gusta llamarle, así que con eso, vimos la oportunidad de combinar golf y arte porque el arte nos da una nueva plataforma y lo hace más divertido para las nuevas generaciones”, concluyó el manager de Kaymer y asesor de Cleeks.

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