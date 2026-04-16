Jon Rahm niega sentir miedo ante rumores de desaparición de LIV Golf: “No tenía sentido”

Este miércoles, después de una publicación del medio estadounidense The Athletic —la sección deportiva del New York Times— trascendió que el circuito saudí LIV Golf podría desaparecer ante una posible retirada del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, los creadores, inversores e impulsores de esta liga.

Un día antes de que empiece la actividad en el Campo de Golf Chapultepec por la visita de LIV a México, se encendieron las alarmas, mismas que el español Jon Rahm se encargó de apagar en conferencia de prensa después de su actuación en la primera ronda.

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¡Como en casa! 🇪🇸 🇲🇽



⛳️ Jon Rahm menciona que el campo del Club de Golf Chapultepec le recuerda al de Larrabea, donde dio sus primeros pasos. pic.twitter.com/o0OTPkK7xa — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 17, 2026

“Hasta que las personas a cargo me dijesen si hay validez o no en los rumores, para mí no tenía sentido pensar en ello o perder el tiempo pensando en ello. Estábamos aquí, sabíamos que íbamos a jugar así que la idea era prepararse para el torneo y ya está”, declaró Rahm en conferencia de prensa.

De buen humor, ya que terminó la primera ronda en el segundo lugar con una tarjeta de 6 bajo par, el español fue honesto y contestó sin titubear si llegó a sentir miedo o preocupación por los rumores.

“Como todo salió de repente, así, rápidamente, no estaba preocupado porque nadie nos había dicho nada y normalmente siempre alguien de la liga ya sabe algo. Fue tan rápido que no me preocupé en ese sentido”, concluyó.

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