Gaby López destaca el crecimiento del golf mexicano; asiste al LIV para apoyar a Abraham Ancer y Carlos Ortiz

Este jueves comenzó la actividad del LIV Golf en la Ciudad de México, y entre los jugadores destacan los mexicanos Carlos Ortiz y Abraham Ancer, que cuentan con el apoyo del público que incluye aficionados, celebridades y golfistas como Gaby López, representante azteca en la LPGA.

López, una de las golfistas mexicanas más destacadas de la historia, dijo presente en el Club de Golf Chapultepec y acompañó a los mexicanos Ancer y Ortiz, con el apoyo extendido hacia el equipo Torque,el único conformado en su totalidad por jugadores latinoamericanos.

“Estoy contentísima de estar aquí apoyando a Carlos y a Abraham. La Ciudad de México es un gran escenario para LIV, para el golf mexicano e internacional, así que qué mejor lugar que el ‘Chapu’ para disfrutar de un gran golf”, declaró Gaby en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

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Gaby López destaca el crecimiento del golf mexicano - Foto: Nicolás Schiller/EL UNIVERSAL

La número 31 del mundo fue cuestionada sobre el nivel actual del golf mexicano y con una sonrisa en el rostro, destacó el constante crecimiento del deporte de los bastones.

“Definitivamente el golf mexicano está en un gran momento y hay muchos que vienen atrás que lo harán más grande. Carlos y Abraham están jugando muy bien, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo y el resto de las jugadoras mexicanas también”, mencionó.

En unas semanas, Gaby será anfitriona junto a María Fassi, Isabella Fierro y Clarisa Temelo de la segunda edición consecutiva del Riviera Maya Open, el torneo de la LPGA con sede en el mítico campo El Camaleón.

“Vengo de Mayakoba, fui a entrenarlo, es un campo muy difícil, muy retador, el año pasado no hice esa preparación porque tenía el calendario más apretado pero ahora esto me ayudará a sentirme más cómoda, así que estoy muy contenta con la preparación que hemos hecho”, concluyó la tres veces ganadora en el máximo circuito.

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