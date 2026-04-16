VIDEO: Joaquín Niemann sorprende con impactante hoyo en uno en LIV Golf México

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Hay jugadores que tienen una relación especial con y aquí, suelen mostrar sus mejores versiones. Uno de ellos es el chileno Joaquín Niemann, ganador del LIV Golf en Mayakoba en 2024 y en la Ciudad de México en 2025, y que en la primera ronda de este año, tuvo un impresionante arranque anotando un hoyo en uno.

El chileno comenzó su ronda en el par 3 del hoyo 4 de 161 yardas. Con la elegancia y efectividad que lo caracteriza, el diestro llevó a cabo su swing con perfección, su impacto hizo que la pelota rebote tres veces dentro del green y se deslice hacia el hoyo.

Con los gritos del público como señal inequívoca de su hazaña, Niemann sonrió, lanzó su bastón, se levantó la gorra y saludó a Talor Gooch y Dustin Johnson, sus rivales de Smash y 4Aces que no pudieron evitar felicitarlo por este hoyo en uno, el número 16 en la historia de LIV Golf.

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Después, Joaquín se acercó a recoger su pelota y en lugar de quedársela como recuerdo, mostró un gesto de grandeza y la lanzó al público.

Niemann es uno de los jugadores favoritos de la afición mexicana. La temporada pasada, en este mismo campo, logró una remontada impresionante sobre Bryson DeChambeau en el último día y terminó con un acumulado de -16 bajo par (197 golpes) tras una ronda final de 65 impactos (-6).

Ahora buscará defender su corona y desde su primer golpe… Las esperanzas son altas.

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El chileno Joaquín Niemann en LIV Golf México - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL
El chileno Joaquín Niemann en LIV Golf México - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

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