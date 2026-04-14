El Korn Ferry Tour regresa a México con el Tulum Championship at PGA Riviera Maya

Este jueves 16 de abril, en el campo del PGA Riviera Maya, se llevará a cabo la segunda edición del Tulum Championship, el noveno de 25 torneos en el Korn Ferry Tour, el principal circuito de desarrollo previo al PGA Tour.

Con un imponente field de 156 jugadores, destaca la presencia de golfistas como Eugenio Chacarra, número 125 del mundo; Cameron Champ y Jim Herman, con tres victorias cada uno en el máximo circuito; y los dos representantes mexicanos, Álvaro Ortiz y Alejandro Madariaga, entre otros.

Alex Baldwin, presidenta del Korn Ferry Tour, mencionó en conferencia de prensa que “esta semana aquí en Tulum está presente el futuro del PGA Tour, los mejores jugadores del mundo están aquí compitiendo por una meta, llegar al PGA Tour. Estos jugadores representan lo mejor a nivel internacional y es absolutamente un honor formar parte de su camino y su historia”.

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Este año, la bolsa será de un millón de dólares -el ganador se lleva 180 mil-, con 500 puntos como recompensa para el campeón.

Ortiz, el mexicano de estatus completo en el Korn Ferry, mencionó que “siempre es un gusto regresar a casa y jugar un campo como este, la verdad es un gozo, un verdadero honor”.

El golfista oriundo de Guadalajara agregó que “este campo la verdad es el más difícil de la temporada, es un gran reto, hay que pegarle muy derecho del tee y es un reto que te saca canas, siento que es algo que no vemos en todo el año, es muy diferente”.

Álvaro, hermano de Carlos, golfista olímpico y jugador del LIV Golf, destacó el momento que vive el deporte de los bastones en México.

“Durante los últimos años se ha desarrollado de una forma increíble y estamos viviendo una época dorada del deporte y viene lo mejor”, concluyó.

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