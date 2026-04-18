Directivo de LIV Golf desmiente rumores de desaparición de la liga: “Tenemos un futuro brillante”

En medio de rumores por una posible desaparición de la liga a raíz de un artículo publicado por el New York Times, que aseguraba que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita retiraría su inversión puesta en este proyecto, este fin de semana el Club de Golf Chapultepec ha visto a 52 de los mejores jugadores del mundo con la tercera edición del LIV Golf en el país, la segunda consecutiva en el mítico campo de la capital.

El rumor provocó incertidumbre en aficionados e incluso jugadores. Mientras algunos miembros de LIV como Sergio García declararon que no sabían qué estaba pasando, otros como la súper estrella Jon Rahm aseguraron que no les preocupaba lo que decía el medio de comunicación estadounidense y dio a entender que no creía esa versión.

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En entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes, Christopher Heck, Presidente de Operaciones Comerciales del circuito saudí, se encargó de apagar los rumores y ofrecer tranquilidad a los fanáticos de esta nueva liga que busca conquistar cada vez a más seguidores.

“Estamos acá en persona y en espíritu, estamos emocionados no sólo por continuar con lo que hacemos en LIV sino porque creemos que tenemos un futuro brillante por delante”, declaró Heck.

El expresidente del Aston Villa de la Premier League, de los 76ers de Filadelfia de la NBA y de los Red Bulls de Nueva York de la MLS, mencionó que “todos deben tener la oportunidad de ver a atletas de clase mundial y eso es lo que buscamos hacer en LIV”.

Según Forbes, desde la creación de la liga en 2022, el PIF habría destinado 6 mil millones de dólares a LIV Golf para mantenerse con vida. Su salida podría ser el fin de la misma, pero por ahora, desde México, sus directivos aseguran que el futuro es brillante.