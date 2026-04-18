Canelo Álvarez ya tendría rival para septiembre; esto dijo su entrenador, Eddy Reynoso

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Eddy Reynoso estuvo presente en un reciente entrenamiento del boxeador mexicano, Jaime Munguía, donde reveló detalles sobre la próxima pelea de su compatriota

A día de hoy, el pugilista tapatío se encuentra en rehabilitación de una cirugía en el codo, y apenas comenzó a soltar golpes de nuevo. Sin embargo, ya existe un posible contrincante para el pleito que se realizará, como de costumbre, en septiembre.

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¿Contra quién va a pelear el Canelo Álvarez?

Reynoso señaló para 'Fino Boxing' que será en el mes patrio cuando Álvarez vuelva al cuadrilátero, amén del contrato que posee con el jeque Turki Al-Alshikh.

Al entrenador de Canelo le preguntaron sobre la posibilidad de que Christian Mbilli sea el siguiente contrincante de Canelo, a lo que respondió:

"Es lo que se viene perfilando, vamos a ver si se dan las cosas, nosotros vamos a estar listos. Canelo ya esta entrenando, ya está trabajando, físicamente se encuentra bien, tuvo su cirugía en el codo"

El trabajo con Eddy Reynoso fue muy intenso. Foto: Instagram
El trabajo con Eddy Reynoso fue muy intenso. Foto: Instagram

Mbilli es el actual campeón super medio del CMB y tiene el visto bueno del organismo para pelear por defender su titulo en septiembre, y ahí es donde encajaría el perfil de Saúl Álvarez.

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