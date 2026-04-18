Canelo Álvarez ya tendría rival para septiembre; esto dijo su entrenador, Eddy Reynoso

Eddy Reynoso estuvo presente en un reciente entrenamiento del boxeador mexicano, Jaime Munguía, donde reveló detalles sobre la próxima pelea de su compatriota Saúl 'Canelo' Álvarez.

A día de hoy, el pugilista tapatío se encuentra en rehabilitación de una cirugía en el codo, y apenas comenzó a soltar golpes de nuevo. Sin embargo, ya existe un posible contrincante para el pleito que se realizará, como de costumbre, en septiembre.

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¿Contra quién va a pelear el Canelo Álvarez?

Reynoso señaló para 'Fino Boxing' que será en el mes patrio cuando Álvarez vuelva al cuadrilátero, amén del contrato que posee con el jeque Turki Al-Alshikh.

Al entrenador de Canelo le preguntaron sobre la posibilidad de que Christian Mbilli sea el siguiente contrincante de Canelo, a lo que respondió:

"Es lo que se viene perfilando, vamos a ver si se dan las cosas, nosotros vamos a estar listos. Canelo ya esta entrenando, ya está trabajando, físicamente se encuentra bien, tuvo su cirugía en el codo"

El trabajo con Eddy Reynoso fue muy intenso. Foto: Instagram

Mbilli es el actual campeón super medio del CMB y tiene el visto bueno del organismo para pelear por defender su titulo en septiembre, y ahí es donde encajaría el perfil de Saúl Álvarez.