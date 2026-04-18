LIV Golf México: Horarios y canales para ver EN VIVO la Ronda 3

Este sábado continúa la actividad de la tercera edición de LIV Golf México con la tercera ronda en el Club de Golf Chapultepec.

El líder es el español Jon Rahm, que en la ronda 2 firmó una tarjeta de 4 golpes bajo par para un acumulado de -10 para tomar el liderato. Sin embargo, en el segundo lugar, hay triple empate a un golpe de distancia; Matthew Wolff, Tom McKibbin y Harold Varner II, están en la lucha por el liderato.

Los mexicanos siguen disfrutando ser locales, con el objetivo de escalar posiciones en la tabla.

El tamaulipeco Abraham Ancer pasó al lugar 16 con una tarjeta de 5 bajo par para un acumulado de -3 y Carlos Ortiz aparece en el lugar 22 con dos golpes bajo el par.

A continuación, les presentamos la información para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo la tercera ronda.

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Jon Rahm en LIV Golf México - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

¿A qué hora y por dónde ver en vivo LIV Golf México?

Día: sábado, 18 de abril

sábado, 18 de abril Hora: 11:45 horas

11:45 horas Ronda: 3

3 Transmisión: Azteca Network y Claro Sports (YouTube)

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