Victor Perez arrasa en la primera ronda del LIV Golf México; así les fue a los mexicanos

En medio de los rumores de una posible desaparición del circuito, el francés Victor Perez se robó los reflectores el primer día de actividades del LIV Golf México en el Club de Golf Chapultepec con una actuación sobresaliente.

El jugador de Cleeks firmó una tarjeta de 9 bajo par (62 golpes) con un total de 11 birdies, cuatro de ellos en sus últimos cinco hoyos, para cerrar con broche de oro el primer día y su mejor primera ronda desde que arribó a LIV.

En conferencia de prensa, aseguró que no fue víctima de la altitud de la Ciudad de México y que haber jugado en el ‘Chapu’ en el pasado le ayudó para recordar cómo golpear a la pelota.

“Me acordaba del campo y eso ayudó, porque al ser nuevo en la liga, es bueno jugar en una cancha que ya conocía, y la altitud no me afectó porque históricamente he sido bueno en estas condiciones”, declaró. Sin embargo, se mantiene humilde de cara al fin de semana.

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🗣️ “Solo llevo el 25 por ciento del camino”.



🔴 Victor Perez evita el exceso de confianza, tras quedar en el primer lugar de la primera ronda de LIV Golf México. pic.twitter.com/1XEj5aOyiq — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 17, 2026

“No creo ser contendiente todavía, es fácil dejarse llevar, pero mi mentalidad es que apenas voy al 25 por ciento del camino”, mencionó.

El español Jon Rahm, ganador de dos Majors, compitió por el liderato toda la tarde pero no le alcanzó. Casi no cometió errores, ya que tuvo solamente un bogey, y sus siete birdies lo dejaron en segundo lugar a tres golpes de distancia de la cima.

‘Rahmbo’ aseguró que “jugar en México es como jugar en España”, tanto por el apoyo del público tricolor que lo hace sentir en casa, como por la similitud en la hierba y los greenes del Chapultepec con Larrabea, el campo en el que creció jugando. Su equipo, Legion XIII, es líder en la tabla de equipos.

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Jon Rahm en LIV Golf México - Foto: Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

El campeón vigente, Joaquín Niemann, desató la locura del público cuando empezó su ronda con un hoyo en uno en la bandera del 4. Con una tarjeta de 2 golpes bajo par, toma el lugar 15.

Carlos Ortiz fue el mejor de los mexicanos, al terminar empatado en el puesto 29 con par de campo, tras una jornada de tres birdies, un bogey y otro doble en su última bandera.

Abraham Ancer no mostró su mejor versión y terminó con dos golpes encima del par. Tuvo tres birdies y tres bogeys, con uno doble en el hoyo 9.