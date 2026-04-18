Cruz Azul vs Tijuana: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 15 de la Liga MX, HOY 18 de abril

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Dentro de los seis partidos que la jornada 14 de la Liga MX tiene para este viernes 18 de abril, Cruz Azul recibe a los Xolos de Tijuana para inaugurar la jornada en el estadio Cuauhtémoc, en un duelo que promete muchas emociones.

El partido está pactado para iniciar a las 17:00 horas, hora del Centro de México, entre dos clubes que tienen objetivos de Liguilla.

Cruz Azul previo al partido contra el América. FOTO: IMAGO7
Cruz Azul previo al partido contra el América. FOTO: IMAGO7

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La Máquina llega en un momento gris. Solo una victoria en sus últimos cinco partidos, y pese a eso, todavía ocupan el tercer lugar de la tabla general (28 puntos), con la posibilidad de escalar a los Pumas si suman tres puntos.

Por otro lado, el equipo de Sebastián Abreu llega en mejor forma a visitar a los cementeros. Con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, y se encuentran en el décimo peldaño con 18 unidades, con aspiraciones de sumar para meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Además, recientemente recuperaron a su joya, Gilberto Mora, quien se espera que vea minutos en el estadio de Puebla, luego de hacer su reaparición la jornada pasada ante los Bravos de Juárez.

¿A qué hora y dónde ver Cruz Azul vs Tijuana?

  • Fecha: Sábado 18 de abril del 2026
  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN
Xolos de Tijuana en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Clausura 2026 - Foto: Imago7
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