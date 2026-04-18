Cruz Azul vs Tijuana: Horario y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 15 de la Liga MX, HOY 18 de abril

Dentro de los seis partidos que la jornada 14 de la Liga MX tiene para este viernes 18 de abril, Cruz Azul recibe a los Xolos de Tijuana para inaugurar la jornada en el estadio Cuauhtémoc, en un duelo que promete muchas emociones.

El partido está pactado para iniciar a las 17:00 horas, hora del Centro de México, entre dos clubes que tienen objetivos de Liguilla.

Cruz Azul previo al partido contra el América. FOTO: IMAGO7

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La Máquina llega en un momento gris. Solo una victoria en sus últimos cinco partidos, y pese a eso, todavía ocupan el tercer lugar de la tabla general (28 puntos), con la posibilidad de escalar a los Pumas si suman tres puntos.

Por otro lado, el equipo de Sebastián Abreu llega en mejor forma a visitar a los cementeros. Con tres victorias en sus últimos cinco encuentros, y se encuentran en el décimo peldaño con 18 unidades, con aspiraciones de sumar para meterse a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Además, recientemente recuperaron a su joya, Gilberto Mora, quien se espera que vea minutos en el estadio de Puebla, luego de hacer su reaparición la jornada pasada ante los Bravos de Juárez.

¿A qué hora y dónde ver Cruz Azul vs Tijuana?

Fecha: Sábado 18 de abril del 2026

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Horario: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN