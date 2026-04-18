Los futbolistas de la Selección Mexicana que salen en el Álbum Panini; sin Armando González, pero con César Huerta y Luis Ángel Malagón

Uno de los objetos más queridos por los aficionados de cada Copa del Mundo es el Álbum Panini. Ahora, a poco menos de dos meses para su arranque, se dieron a conocer los jugadores de la Selección Mexicana que forman parte del mismo.

Para sorpresa de muchos, la plantilla del equipo de Javier Aguirre vino con muchos futbolistas que no irán al Mundial, y también con la ausencia de otros cuantos que tendrían su lugar asegurado.

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Las dos páginas de la Selección Mexicana en el álbum mundialista de Panini - Fotos: @PaniniSportMx en X

¿Qué jugadores de México vienen en el álbum del Mundial?

Entre las mayores sorpresas que se pueden apreciar, están: Erick Sánchez, Diego Lainez, César 'Chino' Huerta, Luis Ángel Malagón, Marcel Ruiz, y hasta Hirving 'Chucky' Lozano.

A día de hoy, luce complicado que estos jugadores se metan en la lista final del "Vasco" para la Copa del Mundo. Ya sea por lesión, o por el mal momento que atraviesan en sus respectivos equipos.

También, llamó la atención la ausencia de Armando González, el máximo goleador mexicano del momento, así como del otro referente de Chivas, Raúl 'Tala' Rangel.

Los que sí aparecen, son:

Luis Ángel Malagón

Johan Vásquez

Jorge Sánchez

César Montes

Jesús Gallardo

Israel Reyes

Diego Lainez

Carlos Rodríguez

Edson Álvarez

Orbelín Pineda

Marcel Ruiz

Erick Sánchez

Hirving Lozano

Santiago Giménez

Raúl Jiménez

Alexis Vega

Roberto Alvarado

César Huerta

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