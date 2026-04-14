Duilio Davino lanza noticia sobre los seleccionados, que tranquiliza a Chivas rumbo al Mundial 2026

Sin duda, uno de los clubes de Liga MX más afectados con la conformación de la lista de Javier Aguirre serán las Chivas. Se espera que, por lo menos, tres elementos rojiblancos conformen la convocatoria del Vasco para la próxima Copa del Mundo 2026.

Aunado a ello, en los recientes días creció la duda sobre si el Guadalajara perdería elementos “extras” durante la Liguilla del Clausura 2026; sin embargo, Duilio Davino informó algo que llevó tranquilidad a la afición rojiblanca.

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El director deportivo de selecciones nacionales varoniles aseguró que “no habrá manera de que puedan estar (jugadores) en la lista, se pierdan la liguilla y no vayan a estar en el Mundial”.

El directivo tricolor aseguró que los convocados de la Liga MX para comenzar la concentración a partir del 6 de mayo, estarán seguros también para la Copa del Mundo.

“Será la semana previa a la última jornada, antes de la jornada 17. Tendrán como todos saben, unos días de descanso los muchachos e inicia la concentración el 6 de mayo”, reiteró sobre cuándo se anunciará el llamado de elementos de la Liga MX.

Davino enfatizó que primero se anunciará una convocatoria local, y semanas después se revelará otra con los nombres de los jugadores que militen en el futbol europeo.

“Se van recuperando algunos con minutos en sus equipos, otros ya entrenando. La verdad es que todavía hay algunas semanas y se van recuperando muchos jugadores”, concluyó sobre los lesionados.

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