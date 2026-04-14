Aarón Mejía está viviendo el sueño familiar: ser del América

”He cumplido un sueño”. Portar los colores del América, el club más ganador en la Liga MX, representa un orgullo para Aarón Mejía, quien se convirtió en futbolista del club azulcrema para este Clausura 2026, con lo que hizo realidad un objetivo familiar.

“Es muy bonito estar acá, representando al club más grande de México. Era un sueño desde pequeño, ya que toda mi familia es americanista; entonces, estar acá representa mucho para mí y para todos ellos”, comentó —con una sonrisa de oreja a oreja— el lateral derecho, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Proveniente de los Xolos de Tijuana, el nacido en Culiacán, Sinaloa, es consciente de lo que significa ponerse el uniforme de las Águilas, y aunque está viviendo el sueño, sabe que no debe perderse en el camino.

“Obviamente, [significa] mucho compromiso. Más allá de que es mi sueño, sé lo que representa, sé lo importante que es tener buenos resultados acá, pese a que no se ha dado como acostumbra el club a estar en los primeros lugares, pero me he sentido bien, muy arropado por todos y muy feliz acá”, compartió Mejía.

Al tratarse del América, podría hacerse un juicio sobre cómo son las cosas en el vestuario, pero el defensor de 24 años de edad admitió estar “sorprendido” por cómo son sus compañeros.

“Me sorprendió mucho la calidad de seres humanos que hay acá; todos son muy buenas personas. Algo que a lo mejor no me esperaba: Me han arropado muy bien todos”, afirmó Mejía.

Alimentado por ese sueño familiar, quiere establecerse como un inamovible en la alineación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.