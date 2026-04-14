América va por la Liga MX y la Concachampions: Aarón Mejía

Dentro del América, la exigencia es simple: Ganar títulos. Para algunos clubes, puede sonar a capricho, pero en el cuadro azulcrema es una obligación cosechar campeonatos, mentalidad que ya retumba en el ser de Aarón Mejía.

“Ganar la Concacaf y la Liga sería un sueño para todos”, afirmó el lateral derecho.

Aunque el presente del cuadro americanista es turbulento, la grandeza de la institución lo obliga a pelear por el título de Liga MX y sobre todo el de la Copa de Campeones de la Concacaf, que no gana desde la temporada 2015-16.

“No, aquí tenemos exigencia en los dos torneos. No tenemos ese compromiso con uno... En los dos nos exigimos al máximo. Sabemos que tenemos que ser campeones en los dos torneos y es algo que se habla dentro del equipo”, subrayó Aarón, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Con el cierre del Clausura 2026 más cerca, en las entrañas del Nido continúan con la ardua labor de levantar el vuelo para colocarse en los puestos que les pertenecen.

“Estamos trabajando para elevar al Club América a los primeros lugares. Probablemente será difícil, pero sí buscar el campeonato, clasificar en lo más alto que podamos... Obviamente, ir por el título”, insistió el joven defensa.

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