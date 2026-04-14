Aarón Mejía no le teme a la presión que implica jugar en el América

Cuando el América confirmó la llegada de Aarón Mejía, la afición azulcrema lo catalogó en redes sociales como un “fichaje desconocido”, y claro que eso añadió mayor presión al jugador.

Con pasado en los Dorados de Sinaloa y los Xolos de Tijuana, el defensor de 24 años experimenta una presión nunca antes vivida, luego de convertirse en jugador de las Águilas.

“Lo he llevado bien, poco a poco. Sé que es complicado el hecho de la presión y todo eso, pero más que presionarme, lo he disfrutado. Vivir el sueño de estar acá, el hecho de jugar con estos colores, es algo que soñaba desde niño disfrutarlo con mi familia”, mencionó el lateral derecho.

La intermitencia de Kevin Álvarez le abrió la puerta al exfronterizo para tomar esa posición, pero su estado de forma continúa dejando dudas sobre lo que puede aportar al club.

“Estoy lejos de mi mejor versión. Estoy tratando de llegar a ese nivel que yo sé que puedo alcanzar; obviamente, quiero apoyar al club en la cancha y en lo que me pidan”, lanzó.

De momento, Mejía suma ocho duelos disputados con el cuadro azulcrema en todas las competencias, pero no registra algún gol o asistencia. Él sabe que el trabajo continuo lo podrá colocar en un mejor estado de forma, para demostrar por qué llegó al club y ayudar en los objetivos trazados.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.