Rodolfo Cota cree que América debe hacer un “juego perfecto” para avanzar a semifinales

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Con la mira puesta en una actuación convincente en casa, con la firme intención de imponer condiciones y hacer valer el peso del Coloso de Santa Úrsula.

Una de las prioridades será el orden defensivo, ya que el criterio de gol de visitante juega en favor del Nashville, que en caso de anotar obligaría al América a anotar dos goles.

“Tenemos que hacer un partido casi perfecto, no sólo de uno, de todos los compañeros, para poder seguir en este torneo”, declaró el portero Rodolfo Cota.

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André Jardine respaldó las declaraciones de su jugador. Aseguró que su equipo tiene “la convicción de que tenemos que hacer un partido defensivo impecable, con una solidez muy grande, y se verá un América distinto”.

Más allá del orden táctico, un aspecto que confían que jugará a favor de las Águilas será jugar de local.

“Debemos enfocarnos en jugar bien, tener un buen plan de juego en general, y ser locales nos da un sentimiento de contar con nuestra gente y ser más fuertes, no sé por qué es así, pero los locales tienen más chances, es algo raro de explicar”, agregó el estratega brasileño.

“El sentimiento de poder estar en el estadio Banorte, con nuestra gente, un campo impecable, se puede jugar al más alto nivel, nos da confianza, vamos a ser fuertes como América lo es históricamente”, concluyó Jardine.

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Cota destacó el valor emocional de regresar a casa. Subrayó que es un partido importante para el equipo, que busca reconectar con la afición tras un semestre irregular.

“Va a ser importante ese apoyo de la gente y de nuestra parte, tratar de hacer las cosas de la mejor manera, para volver a casa y estar conectados como afición, jugadores y cuerpo técnico”, expresó.

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