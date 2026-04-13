Gonzalo Piovi y la fe celeste; Cruz Azul va por una noche histórica ante LAFC

Gonzalo Piovi no sueña, cree. El defensor de Cruz Azul está convencido de que la remontada es posible ante Los Angeles FC. La Máquina llega con desventaja, pero con la confianza intacta.

El zaguero argentino aseguró que el equipo saldrá al estadio Cuauhtémoc con la mentalidad de revertir el marcador. Confía en la calidad del plantel y en el deseo colectivo por avanzar a semifinales.

Piovi también apuntó a un factor clave: la altura. Considera que los equipos de la MLS suelen resentir las condiciones cuando visitan México, lo que puede inclinar el partido.

“Creo que dependemos de nosotros, de lo que vayamos a hacer en el campo, los detalles van a ser claves. Los equipos de la MLS, cuando vienen a Ciudad de México, con la altura les cuesta, tenemos que aprovechar eso y el acompañamiento de nuestra gente”.

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El defensor no pierde la fe. Está convencido de que Cruz Azul tiene los argumentos futbolísticos para darle la vuelta a la serie en casa.

“Creo que va a ser un partido donde tenemos que salir con total convencimiento, ser nosotros mismos, estar en todos los detalles al cien por ciento. Tenemos la fe de que lo vamos a revertir”.

La confianza también pasa por la calidad del plantel. Piovi destacó la unión del grupo y la certeza de que pueden lograr una noche histórica.

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“Sí, obvio, porque sentimos que somos capaces… confiamos en la clase de jugadores que tenemos, la fe y el convencimiento es total, estamos en horas decisivas”.

¡HAY FE!



Gonzalo Piovi confía en la calidad de los jugadores, por lo que se ilusiona con una remontada: “sabemos que somos capaces de poder hacerlo, de concretar esa victoria remontando esta situación”. pic.twitter.com/XwokeMtzVi — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 13, 2026

El cierre del semestre exige competir en dos frentes. Para el argentino, el equipo está listo para responder, incluso con posibles ausencias por convocatorias a Selección Mexicana como la de Charly Rodríguez y Erik Lira.

“En el rendimiento estamos preparados… tenemos compañeros que pueden suplantar, lo han hecho con solvencia, cada uno que le toque lo va a hacer con total libertad… si bien vamos a sentir un poco su ausencia por lo que son para el equipo, por lo que nos brindan, es una institución que requiere jugadores de mucha jerarquía, donde cada uno que le toca hacerlo sabemos que podemos contar con ellos”.

Cruz Azul se aferra a su última oportunidad en la Concacaf Champions Cup 2026. La remontada luce complicada, pero, en el vestidor celeste, nadie baja los brazos, por lo que la noche histórica se puede dar y Gonzalo Piovi se ilusiona.